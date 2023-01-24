فرقة كويك ستايل تتصدّر اختتام فعاليّات مهرجان دبي للتسوّق في سيتي ووك

تستضيف “سيتي ووك”، وجهة التسوق المتميّزة بتصميمها المُلهم الذي تشرّف شركة “ميريكس للاستثمار” المتخصّصة في إدارة الأصول على إدارتها، مجموعة من الفنّانين المفعين بالحماس كجزء من عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمهرجان دبي للتسوق، وذلك خلال الفترة الممتدّة من 27 يناير ولغاية 29 في منطقة النافورة في “سيتي ووك”.

تتصدر فرقة “كويك ستايل” التي تتمتع بشهرة واسعة في مجال رقص الهيب هوب المشهد في عطلة نهاية الأسبوع. فقد انطلق الثلاثي الذي تتألف الفرقة منهم والتي تضم التوأم النرويجيين من أصول باكستانية سيلمان وبلال مالك وصديقهم النرويجي ناصر سيريخان في عالم الشهرة عندما حقق أداء عرض الزفاف الشهير الذي قدماه في العام 2022 انتشاراً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي مسجلاً أكثر من 98 مليون مشاهدة على قناة اليوتيوب.

سوف يتمكن المشجعون من مشاهدة عروض الفرقة المحبّبة والمفعمة بالحيوية يوم السبت في 28 يناير حيث سوف تقدم مجموعتين مقررتين عند الساعة 6:30 مساءً والساعة 8:15 مساءً في منطقة النافورة في “سيتي ووك”. كما سوف يحظى المعجبون بفرصة لقاء أعضاء “كويك ستايل” في الساعة 8:30 مساءً بعد استعراضاتهم في منطقة النافورة.

آمال غربي – الجمعة 27 يناير

سوف تبهج آمال غربي، الفنانة التونسيّة والفائزة في أحد برامج المواهب العربية بصوتها الشجي الجمهور حيث سوف تؤدّي بعضاً من مجموعة أغانيها مثل “شو فهمك بالحب” و”وإمارات النور” و”قلبي اللي كان” وغيرها الكثير، وذلك من الساعة 7:00 مساءً حتى الساعة 8:00 مساءً ومن الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 9:30 مساءً.

زينة أفتيموس – السبت 28 يناير

سوف تأسر الفنانة السورية زينة أفتيموس، إحدى محبوبات برنامج “ستار أكاديمي” في دورته السابعة والّتي تغني بطلاقة باللغتين العربية والإنجليزية، قلوب الناس بأغانيها الشهيرة مثل “طيبة” و”ماشالله” و”لو يعرف” وأكثر من ذلك خلال مجموعتين من العروض، وذلك من الساعة 7 مساءً ولغاية الساعة 8 مساءً ومن الساعة 8:30 مساءً ولغاية الساعة 9:30 مساءً.

ألينا بوستروفا – الأحد 29 يناير

سوف تختتم المطربة والمغنية الكازاخية ألينا بوستروفا، المتأهّلة للتصفيات النهائية في “إكس-فاكتور”، احتفالات نهاية الأسبوع بتشكيلة متنوعة من الأغاني العاطفية بما في ذلك موسيقى البوب والروك والجاز والبلوز اعتباراً من الساعة 6 مساءً.

للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.citywalk.ae. ابقوا على اطلاع دائم بالعروض الجديدة والفعاليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر: @CityWalkDubai