فرع بنك في تركيا لأكبر مجموعة مصرفية خليجية يتجاوز قيمة المجموعة الأم

قيمة وحدة “قطر الوطني” في تركيا تجاوزت القيمة السوقية للمجموعة الأم “كيو إن بي فاينانسبنك” بعد أن قفزت 500% لتصل إلى 41 مليار دولار العام الجاري بدعم نشاط المستثمرين الأفراد بحسب بلومبرغ.

ساهم ارتفاع أسهم الوحدة التابعة لبنك قطر الوطني في تركيا بأكثر من 500% العام الجاري، إلى تفوقها على القيمة السوقية للمجموعة الأم في الدوحة.

ارتفاع أسهم الوحدة بنسبة 500% العام الجاري

نشاط غير مسبوق للمستثمرين المحليين الأتراك

قلة الأسهم الحرة المتداولة

قفزت الرسملة السوقية للوحدة إلى 1.1 تريليون ليرة (41 مليار دولار)

وقفزت الرسملة السوقية لوحدة “كيو إن بي فاينانسبنك” (QNB Finansbank AS) لتصل إلى 1.1 تريليون ليرة (41 مليار دولار) مما يجعلها تتجاوز قيمة المجموعة الأم “بنك قطر الوطني”، وهي أكبر مجموعة مصرفية خليجية من حيث الأصول، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 40 مليار دولار.

ساهم النشاط غير المسبوق للمستثمرين الأفراد المحليين الأتراك، خاصة منذ الجائحة، في تحفيز ارتفاعات غير متوقعة على امتداد سوق الأسهم في البلاد.

وتأثرت الأسهم الحرة الأقل حجماً، بشكل خاص لأنها أكثر عرضة للتقلبات الحادة.

بورصة تركيا يُتداول حوالي 4 ملايين سهم فقط من أكثر من 3.3 مليار سهم قائم لوحدة “كيو إن بي فاينانسبنك”، حيث تحتفظ “QNB” بـ99.9% من الأسهم بشكل تام، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.

رفض متحدث باسم “كيو إن بي فاينانسبنك” التعليق. ولم ترد المجموعة الأم “QNB” على الفور على طلب “بلومبرغ” للتعليق.

قال كان أوكسون، وهو متداول بارز في “غلوبال سيكيوريتيز” (Global Securities) في إسطنبول، إن الحد الأدنى من التعويم الحر يجعل مثل هذه الأسهم عرضة للغاية للتقلبات الحادة والتقييمات غير المبررة. بالنظر إلى أن حجم التعويم الحر لـ”كيو إن بي فاينانسبنك” لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات بورصة تركيا، فقد تم تخفيض السهم إلى رتبة أقل في منصة مختلفة في عام 2021 بعد تحذير في هذا الصدد. يُشار إلى أن مستثمري الأسهم في تركيا ارتفع عددهم إلى 7.8 مليون خلال سبتمبر، بزيادة من 2.7 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لهيئة الإيداع المركزي للأوراق المالية التركية.