فرض طباعة تحذير من السرطان على منتجات كحولية يثير هلع العديد من الدول والشركات

أشار تقرير لـ بلومبرغ أن القانون الأيرلندي الجديد يفرض وضع ملصقات حول مخاطر تسبب البيرة والنبيذ بالسرطان وأمراض الكبد، أثار مخاوف في قطاعات اقتصادية عديدة خاصة تلك التي تضطلع ببيع الكحول، ومن المرجح أن تثار ضد القانون اعتراضات خلال مفاوضات منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع.

وتثير عملية فرض التحذيرات الصحية الجديدة التي أصدرتها أيرلندا والتي من المقرر أن تكون الأكثر صرامة في العالم بشأن البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية، مخاوف من الدول المنتجة للكحول التي تجادل بأن الملصقات ستشكل عقبة أمام التجارة. وأثارت الولايات المتحدة والمكسيك مخاوف بشأن التشريع قبل اجتماعات لجنة منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع. وأبدت الأرجنتين وأستراليا وتشيلي وكوبا ونيوزيلندا تحفظات على القانون الذي أقرته أيرلندا الشهر الماضي. بينما أعطت المفوضية الأوروبية أيرلندا الضوء الأخضر ، عارضت تسع دول أعضاء منتجة للنبيذ والبيرة هذا الإجراء.

وتود دبلن أن تحمل جميع المشروبات الكحولية ملصقات تحذيرات مماثلة لتلك الموجودة على عبوات السجائر ، لتسليط الضوء على مخاطر الإصابة بأمراض الكبد وتطور سرطانات قاتلة، وذلك بحلول 2026.

قوبل هذا القانون برد فعل غاضب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، خاصة تلك التي تصدر كميات كبيرة من النبيذ عبر الكتلة. وتقود إيطاليا الاحتجاجات نظرا لأن قيمة قطاع النبيذ فيها يبلغ حوالي 14 مليار يورو سنويًا ويعمل بها ما يقرب من 1.3 مليون شخص .

ووصف وزير الخارجية أنطونيو تاجاني الخطة الأيرلندية بأنها “هجوم” على هوية إيطاليا وتراثها. وقالت هيئة التجارة كولديريتي إن علامات التحذير “المرعبة” ستشكل “سابقة خطيرة على المستوى الأوروبي”. يجادل منتجو النبيذ بالزعم أنه من غير الإنصاف مقارنة الكحول بالسجائر ، حيث يمكن الاستمتاع به باعتدال دون التأثير على الصحة (يقتل الكحول أعدادا أكبر من ضحايا الجرعات الزائدة للمخدرات في الولايات المتحدة).

قدمت الآن اللجنة الأوروبية لشركات النبيذ(CEEV) شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية. وتريد من المفوضية أن تفتح إجراء انتهاك ضد أيرلندا لخرقها قانون الاتحاد الأوروبي وتعريض السوق الموحدة للخطر. تعلن شكوى اللجنة الأوروبية لشركات النبيذ أن العلامات التي اقترحتها أيرلندا “غير متوافقة” مع قانون الاتحاد الأوروبي ، وتتهمها بأنها تمثل “حاجزًا غير متناسب وغير مبرر أمام التجارة بما يتعارض مع المادتين 34 و 36 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي”، وتضيف أن دبلن “لم تبرر أبدًا بشكل صحيح” الإجراء المقترح ، وتقول إن الملصقات “تفشل في التمييز بين تعاطي الكحول واستهلاك النبيذ المعتدل ، وبالتالي فشلت في إبلاغ المستهلكين بدقة”.

وقال ماوريسيو غونزاليس-جوردون، من اللجنة الأوروبية لشركات النبيذ: سوف يقومون بتفتيت السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من خلال التأثير على أدائها السليم ، وإعاقة وصول المنتجات من الدول الأعضاء الأخرى إلى أيرلندا ، وبالتالي خلق تمييز واضح للمنتجات المستوردة. “بينما نؤيد تمامًا الحرب ضد إساءة استخدام الكحول ، نعتقد بقوة أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال تدابير أكثر فاعلية وأقل تقييدًا للتجارة والتي يجب أن تكون ، بالإضافة إلى ذلك ، متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي الحالي”. أثارت 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن قواعد دبلن المقترحة ، كما رفعت ثماني دول من خارج الاتحاد الأوروبي القضية إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) ،