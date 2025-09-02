فرص للتدريب على تصميم السيراميك في إيطاليا من مجلس تصميم أبوظبي

كشف مجلس تصميم أبوظبي عن استضافته برنامج إقامة عالمي لتطوير قادة المستقبل في مجال الفخار والسيراميك بالشراكة مع علامة إيطالية. وإطلق المجلس دورته الثانية من برنامج الإقامة: برنامج الإقامة في مجال الفخار والسيراميك التابع لمجلس تصميم أبوظبي، وهو مبادرة رائدة تركز على تصميم المنتجات دامجًا التراث والتبادل الإبداعي بين الثقافات. تم تطوير هذا البرنامج الذي يستمر لمدة ستة أشهر وإنتاجه بواسطة جوش كلاود إنترناشونال، ويتم تقديمه بالشراكة مع علامة الخزف الإيطالية Ginori 1735 وسيتم استضافته في ورشة عمل MAKE ومقرها أبوظبي. وقالت أليثيا ليم، الرئيسة التنفيذية للمجموعة والشريك المؤسس لشركة جوش كلاود إنترناشونال: “نحن فخورون بتمكين هذه الشراكة ومواصلة تعزيز نظام بيئي إبداعي عالمي المستوى في أبوظبي. يعزز برنامج الإقامة هذا دور المنطقة في الحوار العالمي للتصميم ويوفر مسارات حقيقية للمواهب للظهور على الساحة العالمية.” ويواصل مجلس تصميم أبوظبي تحت رئاسة صاحبة السمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، تعزيز التميز في التصميم في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تمكين المصممين الناشئين عبر برامج تعليمية غامرة متجذرة في الاستدامة والابتكار والتراث الثقافي الإماراتي. تضم إدارة مجلس تصميم أبوظبي الوكيلة رنا الخوري، ونائبة الرئيسة نادين معلوف، وأعضاء اللجنة الاستشارية ريم الفلاسي، وأسماء الفهيم، وميرة السويدي، وريما المكرّب. وسيستقبل برنامج الإقامة الجديد من 10 إلى 15 من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الذكور والإناث، المتخصصين في السيراميك أو الفخار، والذين سيخضعون للتدريب على تقنيات تصميم السيراميك التقليدية والمعاصرة. من خلال منهج يجمع بين ممارسة الاستوديو، والاستدامة، ونظرية التصميم، وورش العمل الرئيسية – بما في ذلك جلسة خاصة مدتها ساعتان بقيادة المدير الإبداعي لـGinori 1735 – ستعمل المشاركات على تطوير مجموعات سيراميك أصلية مستوحاة من تقاليد الحرف الإقليمية والإيطالية. سيتوج البرنامج بمعرض عام لمشاريع التخرج في مؤسسة بسام فريحة للفنون (BFAF) في أكتوبر 2026، حيث ستعرض المتدربات أعمالهن للصحافة والعملاء والجامعين. سيتم أيضًا منح أفضل المواهب فرصة تدريب داخلي مرموقة في مقر Ginori 1735 في فلورنسا في أواخر عام 2026. ولا تدعم هذه المبادرة الجديدة الاقتصاد الإبداعي المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للحوار التصميمي بين الثقافات. إن الشراكة مع Ginori 1735، وهي علامة تجارية عريقة تشتهر بحرفيتها وفنها المعاصر، تربط تراث السيراميك الذي يعود لقرون من الزمان بالجيل القادم من قادة التصميم.

