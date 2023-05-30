فرص عمل للمقيمين والسعوديين عبر أجير

أتاحت بوابة أجير الإلكترونية، التي تهدف إلى تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى القوى العاملة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، فرص عمل في موسم الحج لهذا العام 1444 هـ للمواطنين والمقيمين في السعودية.

ونشرت منصة “أجير” تغريدة عبر تويتر أوضحت من خلالها كيفية التسجيل للحصول على وظيفة مؤقتة في موسم الحج حيث يتوافد ملايين المسلمين إلى الأراضي المقدسة ويلزمهم عشرات آلاف الموظفين لخدمتهم.

تعرف على آلية رفع السيرة الذاتية والتقديم على الشواغر الوظيفة للعمل في موسم الحج ? pic.twitter.com/iyETN7w4TI — أجير (@AjeerSA) May 29, 2023

وأوضح الفيديو أنه في البداية يجب نشر السيرة الذاتية والتقديم على شاغر، ثم الضغط على أيقونة “الانتقال إلى باب أجير”، وثم تعبئة معلومات الاتصال مثل الهاتف والبريد الإلكتروني (الإيميل) ثم البحث عن شاغر، لتقوم منصة أجير بإرسال سيرتك الذاتية إلى صاحب العمل.

وبدأت السعودية منذ يوم الأحد، الأول من ذي القعدة 1444 الموافق 21 مايو/أيار، في استقبال رحلات الحج من خارج المملكة، على أن يكون اليوم الرابع من شهر ذي الحجة آخر موعد لرحلات الحج التي تستقبلها المملكة لأداء المناسك، والموافق 22 يونيو/حزيران 2023.

وأوضحت المملكة أن أول موعد لمغادرة حجاج بيت الله الحرام بعد أداء المناسك، سيكون يوم 14 من ذي الحجة، الموافق 2 يوليو/تموز 2023، على أن تستمر مغادرة الحجاج حتى 15 من شهر المحرم 1445 هجرية، الموافق الثاني من أغسطس/آب 2023.

وأطلقت وزارة الحج والعمرة، يوم 21 مايو/أيار الماضي، هويتها الإعلامية الموحدة لموسم حج هذا العام 1444هـ تحت شعار ” أذّن بالناس”، عبر حساباتها الخمسة عشر في منصات التواصل الاجتماعي، وذلك انسجامًا مع النداء الرباني الذي وجهه المولى سبحانه وتعالى للخليل إبراهيم، ثم من بعده للنبي محمد، عليهما الصلاة والسلام، لإبلاغ المسلمين في أنحاء الأرض بحج بيته الحرام في مكة المكرمة.

وتهدف الهوية الإعلامية إلى تأكيد قيمة المملكة في قيادة العالم الإسلامي، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتسليط الضوء على الجهود التي تقدمها وزارة الحج والعمرة للحجاج القادمين من كل فج عميق، عبر التعريف بالوزارة وأدوارها في قيادة الموسم وتنظيمه، فضلًا عن التثقيف بمناسك الحج وتوعية الحجاج بالخدمات والإجراءات والسلوكيات الصحيحة، في المجالات كافة بـ 14 لغة عالمية، لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وزيادة الامتثال بالأنظمة والتعليمات.

وتتناول كذلك في نهايتها دعوة ضيوف الرحمن إلى إبلاغ أقاربهم وأصدقائهم بتجربتهم الإثرائية الروحانية الفريدة، في حين تتضمن الهوية التي تستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة والحجاج القادمين إليها، 6 أنماط للمحتوى، تتنوع ما بين التعريفي، والتثقيفي، والتوعوي، والإخباري، بالإضافة إلى التفاعلي.