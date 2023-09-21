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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العمل

فرص عمل للخريجين في السعودية

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خلال توقيع الاتفاقية لتعزيز فرص التوظيف للباحثين عن عمل
خلال توقيع الاتفاقية لتعزيز فرص التوظيف للباحثين عن عمل

وقعت جامعة الملك عبد العزيز اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الوطنية بهدف تعزيز فرص التوظيف للباحثين عن عمل في البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف، وذلك على هامش معرض التوظيف بالملتقى المهني الـ 11 الذي تنظمه الجامعة.
وتنص الاتفاقية على تأهيل شباب الوطن ليكونوا مؤهلين لسوق العمل السعودي، وإيجاد الفرص الوظيفية لهم، بما يحقق أهداف مبادرة البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف، والمتوائمة مع رؤية المملكة 2030 في زيادة معدلات التوظيف, حيث تركز الاتفاقية على إيجاد فرص وظيفية محددة لتوظيف الخريجين والخريجات في منطقة مكة المكرمة.

كما أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثّلةً في كلية السياحة، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للترفيه ضمن مبادرة “صُنّاع السعادة”.
وتستهدف مذكرة التفاهم التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2023، تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في قطاعي الترفيه والسياحة، وتمكين الكفاءات السعودية، وتعزيز استدامة صناعة القطاع الترفيهي والسياحي.
يذكر أن الكلية تسعى لتلبية الحاجة الملحة في سوق العمل , حيث تخرج الكلية طلابا بجودة عالية متخصصة ومؤهلة ومدربة قادرة على تغطية احتياجات المملكة المتزايدة لأحد اهم القطاعات الحيوية المهمة في القطاع السياحي.

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