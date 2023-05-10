فرص الحوسبة السحابية مع الذكاء الاصطناعي

يتحدث باسل الشريف، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة بيسبين جلوبال، الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توجهات الحوسبة السحابية من خلال الاجابة على استفسارات أريبيان بزنس.

ما هي الفرص التي تستكشفها الشركة مع تحولات التقنية الحالية من الذكاء الاصطناعي وحتى تقنيات الجيل الخامس وغيرهما؟

نرى طاقات جديدة ظهرت مع التطوّرات التكنولوجية المتسارعة والتي حوّلت قطاع الأعمال وسائر القطاعات وذلك بفضل إما الحوسبة السحابية أو الذكاء الاصطناعي، أو حتى السرعة والفعالية التي توفرها تقنيات الجيل الخامس.

وكشركة رائدة في خدمات التكنولوجيا، نولي أولوية كبرى للأتمتة ونعمل على إدراجها في جميع عملياتنا للتسريع من عمليات البرمجة والولوج إلى الأسواق بمنتجات ومزايا جديدة ومتطوّرة بسرعة أكبر وبأخطاء أقلّ.

وفيما تعتبر الحوسبة السحابية، البيئة الضرورية والحاضنة لكل التطورات التكنولوجية، اذ من شبه المستحيل ان نرى أي تطور على هذا الصعيد من غير اعتماد السحابة، فإن الوصول إلى التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء أصبح ممكنًا لجميع الشركات بفضل السحابة.

• كيف ترون تفاوت التحول الرقمي بين مختلف القطاعات والدول في المنطقة وما هي أبرز التحديات فيه؟

يختلف الإنفاق على التحول الرقمي بشكل كبير بين دولة وأخرى، قطاع وآخر، وشركة وأخرى وذلك يعتمد بشكل كبير على مدى استعداد الدول والحكومات والشركات للاستثمار والتكيف مع الثورة الرقمية. ففي حين نرى دولاً هي من أبرز متبني خطط التحوّل الرقمي وقد وضعت ذلك في مقدّمة أولوياتها وخلقت البيئة الناظمة والحاضنة لجميع التطورات التكنولوجية كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال لا تزال بعض الدول الأخرى والتي تفتقر للتمويل اللازم وللبنية التحتية المتطوّرة من الاستفادة من مزايا الخدمات السحابية.

أما على صعيد التفاوت بين قطاع وآخر في نسب تبني السحابة فلا شك في أن ذلك يعود الى الحاجة الملحة التي التمسها كل قطاع في حاجته الى هذه التطورات. ففي الوقت الذي يعتمد قطاع التجارة الالكترونية بشكل كبير يلامس نسبة المئة في المئة في بعض الدول وذلك لتقديم خدمات أفضل لعملائها، لا تزال قطاعات أخرى مثل الصناعات الثقيلة وبعض القطاعات الحكومية التقليدية بعيدة عن الخطط الرقمية وتفضل اللجوء الى الأنظمة التقليدية لتسيير أعمالها.

وفي قراءة حول التحديات التي تعتري خطط التحوّل الرقمي فإن هذه قد تختلف من بلد لآخر الا ان هناك جامعاً مشتركاً بين الدول العربية وهي بالإضافة الى تحديات الاستثمار والتمويل اللازمين لتطوير وتحديث الأنظمة الرقمية وعدم توافر البنية التحتية والشبكات الرقمية المتطوّرة والتي أشرنا إليها أعلاه فإن التشريعات والقوانين لا زالت قيد التطوّر وتحتاج لمزيد من التحديث لحماية البيانات الرقمية وضمان الأمن السيبراني والتماشي مع الثورة التكنولوجية، بالإضافة الى النقص الكبير في توافر الخبرات المحلية والمهارات الرقمية لدى الكوادر ما يعيق في الكثير من الأحيان هذه الخطط.

• كيف تتميز بيسبين جلوبال عن منافسيها في الخليج؟

مع الحاجة الملحة للتطور التكنولوجي، شهد الخليج في الأعوام القليلة الماضية فورة في مجال الحوسبة السحابية مما دفع العديد من الشركات الى اعتماد حلول الحوسبة لضمان استمرارية أعمالها وتوفير المرونة لموظفيها خصوصًا بعد جائحة كورونا التي فرضت على الشركات اعتماد العمل عن بعد وحثّت العديد من المؤسسات من مختلف القطاعات الى اعتماد التحوّلات التقنية وغيرها. وأضحى التنافس بين الشركات التي تقدّم حلول السحابة أكبر وأكثر شراسة وعمد الكثير من مزودي الخدمات السحابية العالمية الى فتح مراكز البيانات في العديد من الدول الخليجية لتوفير خدماتها وتسريع خطط التحوّل الرقمي في المنطقة. وتميّزت بيسبين جلوبال، منذ إطلاق أعمالها في الإمارات العربية المتحدة أولاً، وتوسعها الى المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الخليجية في ما بعد، بوجودها المحلي ووجود الخبرات محليًا وتوفير تقنيات متطابقة مع طبيعة العمل في المنطقة وساهمت في تطوير الأعمال بكسر عوائق اللغة وغيرها بعكس الشركات المنافسة والتي تعتمد على خبرات فرق العمل في دول أخرى.

فلدى بيسبين جلوبال اليوم ما يزيد عن 45 اختصاصي في مجال الحوسبة السحابية مدرّب ومخوّل أن يقدّم المشورة والمساعدة التطبيقية اللازمة لكافة الشركات سواء في القطاعين العام أو الخاص، وهي شركة حائزة على أعلى التدرّجات من مختلف مزودي الخدمات وفازت بلقب شريك العام لأمازون ويب سرفسيز لعام 2022.

كما نجحنا في كسب ثقة مكتب أبو ظبي للاستثمار، الذي كان من أوائل الداعمين لخططنا التوسعية، وأصبحنا شريكًا استراتيجيًا لمساعدة الشركات على تبني خطط التحوّل الرقمي. كما أعلنا مؤخرًا عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع e& المؤسسات التابعة لمجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، لتوفير خدمات رقمية مبتكرة وحلول سحابية للعملاء في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان، بما يتماشى مع طموحنا المشترك في دعم التحوّل الرقمي في المنطقة.

• ما هي المزايا التي تقدمها الحوسبة السحابية المتعددة؟

يعلم اليوم كل رائد في مجال الأعمال، أن الحوسبة السحابية لم تعد خيارًا لتطوير الأعمال لا بل واقعًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه في المرحلة القريبة المقبلة. وقد يصدم البعض لمجرد معرفة ان 90 في المئة من الشركات يستخدمون حاليًا الحوسبة السحابية بشكل أو بآخر، فيما تشير احصاءات مؤسسة البيانات الدولية IDC الى ان أكثر من 60 في المئة من المؤسسات في الشرق الأوسط قد وضعت خطط التحول الى اعتماد الحوسبة السحابية ضمن استراتيجياتها، وذلك ليس عن عبث.

فإن الحوسبة السحابية توفر اليوم مرونة في توسيع الأعمال لم تكن متاحة مع الشبكة المحلية اذ تخطت وظيفتها الأساسية لتمسي أكثر من مجرد وسيلة للتخزين. وتتميّز السحابة بإتاحة نشر الخدمة الخاصة بالمستخدم بسرعة عالية تفوق الوسائل التقليدية بعشرات الأضعاف لتعطي الشركات ميزة الحصول على الموارد المطلوبة لنظامها في وقت قصير مخولةً إياها التفوق على الشركات التي تقدّم خدمات مثيلة من خلال إمكانية تحديث البرامج والخدمات بشكل مستمر للحصول على أحدث الميزات والتقنيات، ناهيك عن التوافرية العالية حيث يمكن الوصول الى الموارد بشكل مستمر وبدون انقطاع.

أما من أهمّ ما تقدّمه الحوسبة السحابية فهو فرص لتوفير تكاليف التشغيل. فخلافًا للأنظمة التقليدية، لا تتطلب أي استثمارات مادية قد توظفها الشركات في شراء أجهزة التخزين أو الإنفاق على إدارتها وصيانتها أو حتى تأمين موظفين ثابتين للحرص على حسن عملها.

ومن الحري الإضاءة هنا على المعتقدات المغلوطة السائدة حول أمان الحوسبة السحابية حيث يعتقد البعض أنه باللجوء الى مزودي الخدمات الإحترافية والمدارة تضع الشركة معلوماتها في خطر، فيما العكس هو الصحيح. اذ ان السحابة توفر حلولاً أمنية متقدمة لحماية البيانات والمعلومات المخزنة فيها لا يمكن لأحد الولوج اليها وتتبع معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين والحرص على الحدّ من الانتهاكات الأمنية وغيرها.