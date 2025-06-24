فرص الاستثمار في البنية التحتية في رأس الخيمة في تقرير جديد

توسّع غير مسبوق في قطاع الضيافة بحسب النسخة الخامسة من تقرير “نبض الاستثمار في رأس الخيمة” على أنظمة الدعم التشغيلي التي تسهم في نمو قطاع الفنادق.

يتوقع التقرير الجديد من ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، ارتفاعًا كبيرًا في عدد الغرف الفندقية في رأس الخيمة، من 8,321 غرفة حاليًا إلى 15,798 غرفة بحلول عام 2030. هذا النمو يشمل 7,427 غرفة جديدة مؤكدة، بالإضافة إلى أكثر من 5,000 غرفة قيد الدراسة. يعكس هذا التوسع ثقة المستثمرين في استراتيجية الإمارة التنموية طويلة المدى، ويؤكد الحاجة الملحة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للضيافة.

تحديات البنية التحتية التشغيلية

يسلط التقرير الضوء على العديد من المجالات التي تتطلب التطوير لضمان استدامة نمو القطاع مثل خدمات غسيل الملابس: تعتمد 86% من الفنادق في رأس الخيمة على تعهيد خدمات غسيل الملابس لشركات خارجية، معظمها من الإمارات المجاورة. والمأكولات والمشروبات: يتم الحصول على معظم منتجات المأكولات والمشروبات الجاهزة، بما في ذلك المياه المعبأة والمخبوزات المجمدة، من مصادر خارجية، خاصةً من دبي. هذا يزيد من تكاليف النقل ويؤثر على الكفاءة اللوجستية. والقوى العاملة والإسكان: أكثر من 60% من العاملين المؤقتين في الفنادق مستقدمون من خارج الإمارة. ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب على المساكن المخصصة للموظفين 16,000 وحدة بحلول عام 2030.

فرص استثمارية لتعزيز الكفاءة

يشير التقرير إلى فرص استثمارية كبيرة يمكن أن تساهم في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة، مثل مركز مشتريات موحد: يطالب أكثر من 85% من مشغلي الفنادق بإنشاء مركز مشتريات ولوجستيات موحد. هذا من شأنه أن يقلل التكاليف، ويسرع مواعيد التسليم، ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويبسط سلاسل الإمداد. توطين سلسلة الإمداد: هناك جهود مبذولة في الإمارة لتوطين سلسلة الإمداد. مرافق التدريب المهني: تُعتبر مرافق التدريب المهني عاملاً محتملاً إضافيًا لتعزيز نمو القطاع وتلبية الطلب على العمالة الماهرة.

أهمية الاستثمار في الأنظمة الداعمة

تؤكد تاتيانا فيلر، المديرة الإدارية لشركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، على ضرورة مواكبة البنية التحتية الداعمة لتطور سوق الضيافة في رأس الخيمة. إن الاستثمار في مرافق غسيل الملابس القابلة للتوسع، ومراكز التخزين البارد والمشتريات، والمناطق السكنية المخصصة للموظفين، سيؤدي إلى خفض النفقات التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، ودعم أهداف الإمارة الأوسع في مجال السياحة والاستدامة. ويعتمد التقرير على مقابلات واستبيانات مع المديرين العامين للفنادق من الفئات المتوسطة إلى الفاخرة، بالإضافة إلى مدخلات من الهيئات المحلية والمطورين ومديري الأصول، مما يوفر رؤى قائمة على البيانات لدعم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في قطاع الضيافة في رأس الخيمة.