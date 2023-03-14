استقبلت وزارة الاستثمار بمبنى الوزارة في مدينة الرياض وفداً من 25 شركة تمثل كبرى الشركات البريطانية في قطاع الرياضية وتنظيم الأحداث الرياضية، للاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي.

وعقدت ورشة عمل مع الشركات البريطانية والجهات الحكومية والخاصة المعنية، كما تناولت أبرز المزايا الاستثمارية في المملكة للقطاعات الجديدة والناشئة في القطاع، واستعراضاً لتطور بيئة الأعمال في المملكة.

وخلال أعمال الورشة وقعت وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الرياضة الرياضة اتفاقية تعاون مشترك مع شركة اي اس جلوبال البريطانية، وذلك للعمل على تعزيز وتوسيع الاستثمار في قطاع ادارة وتنفيذ الفعاليات الرياضية، واستكشاف مسارات استثمارية إضافية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، والعمل على جذب واستقطاب فرص جديدة للشراكات الاستثنائية التي تخدم قطاع الرياضة بالمملكة.

كما وقّعت وزارة الاستثمار اتفاقية تعاون مشترك مع شركة جلوبال 13 البريطانية، وذلك للعمل على تعزيز وتوسيع الاستثمار في قطاع الاستشارات والتسويق الرياضي.



يذكر أن وزارة الاستثمار تسعى إلى تمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية عبر تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل الرحلة الاستثمارية، من التأسيس وحتى التشغيل من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال.