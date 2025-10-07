فرص استثمارية هائلة في السعودية وفجوات سعرية” تصل إلى 48%

أشار تقرير في موقع الشرق إلى فرص استثمارية ضخمة في قطاع الرعاية الصحية السعودي، ويلفت التقرير إلى أن الأنظار في السوق المالية السعودية تتجه نحو قطاع الرعاية الصحية الذي يواصل إثبات مرونته كحصن استثماري، مدعومًا بـ”رؤية 2030″ والتوسع في برامج التأمين. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن الفرص الحقيقية تكمن في الفجوة السعرية الإيجابية بين أسعار تداول بعض الأسهم وبين متوسط الأهداف السعرية التي حددها المحللون. هذه الفجوات تترجم إلى إمكانية تحقيق مكاسب مجزية، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع المحتملة في بعض الشركات حاجز الـ40%.

وتصدرت شركة إس إم سي الصحية” المشهد بأكبر فارق، حيث يتوقع المحللون ارتفاعًا محتملًا يصل إلى48% . ويتداول سهم الشركة عند 20.05 ريالًا، بينما يبلغ متوسط السعر المستهدف 29.60 ريالًا. يستند هذا التفاؤل إلى الثقة في مرونة نموذج أعمالها وخططها الطموحة لـ التوسع المستدام ، والتي تشمل إضافة 3 مستشفيات جديدة وقرابة 700 سرير في الرياض. هذا التوسع من شأنه أن يدعم الإيرادات بشكل كبير ويخفض مكرر الأرباح المستقبلي، بالرغم من تحديات ارتفاع التكاليف التشغيلية. وفي المركز الثاني، تأتي “السعودي الألماني الصحية” بفارق ملحوظ يبلغ 42% ، لتعكس ثقة بيوت الخبرة في قدرتها على تحقيق نمو قوي. يتداول سهم الشركة عند 57.8 ريالًا، مقابل سعر مستهدف 82.21 ريالًا. وتستفيد الشركة من استراتيجية التوسع الجغرافي داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى الدعم التنظيمي نتيجة التوسع في برامج التأمين الصحي. والأهم، أن السهم يتمتع بـ جاذبية تقييمية واضحة؛ فمكرر ربحيته عند 13.55 مرة هو الأقل بين الشركات الكبرى المدرجة، مما يجعله خيارًا مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن نمو مستدام وعائد مجزٍ.