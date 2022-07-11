فرص استثمارية مع تهاوي العملة اليابانية عقب اغتيال آبي وتكتم على اسم طائفة دينية

مع إبقاء بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة حتى الحضيض حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة الأجنبية ، انخفض الين بنسبة تزيد عن 16٪ مقابل الدولار هذا العام. وتقترب العملة اليابانية من أسوأ تراجع لها على الإطلاق ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

يجذب الين الرخيص أثرياء هونغ كونغ إلى العقارات اليابانية وتعد مدينة فوكوكا هي إحدى المناطق في اليابان التي تجذب الناس من هونغ كونغ، خاصة من الباحثين عن منازل ثانية أو يأملون في شراء عقارات بعوائد إيجارية طويلة الأجل. وقال وكلاء العقارات الدوليون إن المبيعات زادت هذا العام حيث انخفض الين إلى أدنى مستوياته منذ عدة عقود مقابل دولار هونج كونج ، الذي ارتفع إلى جانب الدولار الأمريكي حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بينما حافظ بنك اليابان على سياسته المتراخية للغاية. وقالوا إن التوقعات بإنهاء ضوابط مكافحة كوفيد المستجد على الحدود أدت أيضًا إلى زيادة الاستفسارات مؤخرًا ، على الرغم من أن بعض العملاء كانوا يشترون العقارات دون حتى رؤيتها شخصيًا. قال جيسون لام ، الشريك المؤسس لشركة Japan Hana Real Estate ومقرها هونغ كونغ: “لديك اليابان كوجهة سياحية ، وكذلك في مكان ما يمكن للناس أن يروا أنفسهم يقضون فيه الكثير من الوقت”. تظل شقق طوكيو أرخص للمتر المربع من تلك الموجودة في لندن ونيويورك وخاصة هونغ كونغ.

جاءت انتخابات اليابان بعد يومين من اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي ، الذي كان ينظر إليه على أنه داعم رئيسي لبنك اليابان.

يذكر أن الإعلام الياباني كان يتجنب ذكر اسم الطائفة التي قد يكمن وراءها الدافع الذي أشار إليه المتهم بقتل شينزو آبي.نقلت وسائل الاعلام اليابانية أن القاتل تيتسويا ياماغامي (41 عاماً) قال إن والدته قدمت “تبرعا كبيرا” لطائفة دينية (تكتم الاعلام الياباني على اسمها وهي وينيفيكيشن تشرش Unification Church- كنيسة التوحيد، وهي انطلقت من كوريا بهدف توحيد الكوريتين لكنها منتشرة في أمريكا وبريطانيا واليابان أيضا) يحمل ضغينة لها ويعتقد أنها مرتبطة بالزعيم الياباني بحسب بلومبرغ.

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وبعد يوم واحد من وفاة رئيس الوزراء الياباني خلال حملة انتخابية في مدينة نارا غربي اليابان ، نقل أحد المصادر أيضًا عن القاتل قوله: “في البداية.. كنت أنوي مهاجمة مسؤول تنفيذي في تلك الطائفة الدينية، لكنني قررت استهداف آبي بدلاً من ذلك”.

When Nobusuke Kishi formed a bond in the mid-1960s with Unification Church founder Sun Myung Moon over shared anti-communist views, little did he know that he was sowing the seeds that would eventually take the life of his beloved grandson, Shinzo Abe. https://t.co/YBhs8S7URZ — SNA Japan (@ShingetsuNews) July 10, 2022

هل كانت السياسة الودية التي اتبعها رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي في إقامة علاقات متميزة مع مختلف الجهات والدول في العالم، وحتى مع الدول التي كان يختلف معها سياسياً، وراء مقتله؟