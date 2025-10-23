فرصتك هذا العام، كيف تستقل سيارة بدون سائق بالرياض بالمركبات ذاتية القيادة؟

يمكن للجمهور تجربة المركبات ذاتية القيادة وهي بمثاربة سيارة بدون سائق، في الرياض بسهولة، إذ تتيح الهيئة العامة للنقل للركاب طلب الخدمة عبر تطبيق أوبر في المناطق المحددة التي تُشغَّل فيها الخدمة حاليًا.

كيفية تجربة السيارات ذاتية القيادة

طريقة الحجز: فتح تطبيق أوبر واختيار خيار “المركبة ذاتية القيادة” عند التواجد في المنطقة المشمولة بالخدمة.

المواقع المتاحة: واجهة روشن (جهة شمال الرياض، ضمن المسارات التجريبية)، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن (داخل الحرم الجامعي والمناطق المحيطة).

الشركاء المشغلون، هما أوبر و وي رايد (WeRide) تحت إشراف الهيئة العامة للنقل. تشمل إجراءات السلامة، وجود مسؤول أمان داخل كل مركبة للإشراف على الأنظمة الذكية وضمان سلامة الركاب.

الفترة التجريبية

تستمر الفترة التجريبية حتى نهاية العام 2025 مع خطط لزيادة عدد المركبات والمسارات تدريجيًا. وتواصل الهيئة العامة للنقل تشغيل خدمة المركبات ذاتية القيادة في مدينة الرياض، بالتعاون مع شركاء التقنية والتشغيل أوبر (Uber) وويرايد (WeRide)، ضمن المرحلة التطبيقية الأولية التي تشهد إقبالًا متزايدًا منذ انطلاقها، إذ تجاوز عدد المستفيدين من التجربة أكثر من 1000 راكب حتى الآن، وأوضحت الهيئة أن المركبات ذاتية القيادة تعمل حاليًا عبر مسارين محددين داخل واجهة روشن وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتشمل الخدمة محطات مخصصة للتنقل بين نقاط الالتقاط والوصول داخل كل موقع، مما يسهل على الركاب تجربة التنقل الذكي بأمان ومرونة، ووأكدت الهيئة أن هذه الخدمة تُعد من المبادرات النوعية التي تدعم التحول نحو أنماط تنقل ذكية ومستدامة، وتعزز تبني التقنيات الحديثة في قطاع النقل بما يواكب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030. كما أشارت إلى أن الخطط التشغيلية تتجه نحو التوسع التدريجي في عدد المسارات والمواقع الحيوية داخل مدينة الرياض، إلى جانب زيادة أسطول المركبات إلى أكثر من 20 مركبة ذاتية القيادة بنهاية عام 2025، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الشريكة، منها وزارة الداخلية، ومنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وتخضع عملية التشغيل لإشراف تنظيمي وفني مباشر من الهيئة العامة للنقل، مع وجود مسؤول أمان داخل كل مركبة لمتابعة أداء الأنظمة الذكية وضمان أعلى معايير السلامة. ودعت الهيئة الراغبين في خوض التجربة إلى طلب المركبات ذاتية القيادة عبر تطبيق أوبر في المواقع المحددة، والاستمتاع برحلة ذكية وآمنة تمثل مستقبل النقل في المملكة.

أكثر من 1000 مستفيد عاشوا تجربة النقل الذكي بالمركبات ذاتية القيادة.

رحلة تجمع بين الابتكار والتقنية والاستدامة، وتفتح الطريق نحو مستقبلٍ يتحرك بذاته.#الهيئة_العامة_للنقل_TGA⁩ pic.twitter.com/NQ65zVyHs4 — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) October 22, 2025