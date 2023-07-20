فرح أبوعديلة أول أردنية تتوّج على عرش جمال العرب بأمريكا

في حفل ضخم أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، توجت الأرنية فرح أبوعديلة (26 عاما) ملكة جمال العرب بأمريكا لعام 2023، حيث قامت بتتويجها ملكة جمال العرب لعام 2022 المغربية مروة الحلو.

وشهد الحفل عدد من ألمع النجوم العرب وعدد من المشاهير و رجال الأعمال والمنتجين وقادة المجتمع العربي بأمريكا.

وبذلك تكون فرح أبوعديلة هي أول أردنية تحصل علي لقب ملكة جمال العرب في تاريخ المسابقة.

فرح ولدت بمدينة عمان بالأردن وهاجرت إلي الولايات المتحدة الأمريكية عام 2021. حاصلة على بكالوريوس اللغة الأنجليزية من جامعة البتراء بالأردن. وتعمل حالياً مديرة مختبر طبي و مديرة مشاريع بشركة للأستثمارات الطبية بمدينة شيكاجو بولاية ألينوي الأمريكية.

تهوى الكتابة وعروض الأزياء والسفر والموسيقي ورياضة المشي بجانب شغفها في ممارسة رياضة الملاكمة. وقد أعلنت أبوعديلة عن عزمها في تخصيص مجهوداتها خلال فترة حملها للقب في خدمة النساء والأطفال واللاجئيين العرب حول العالم.

و برزت فرح خلال الحفل بإطلالتها بالزي الوطني الأردني و كان من توقيع Diana’s Fashions و بعدها ظهرت بالفستان الأكثر من رائع لحظة التتويج من تصميمThe Red Carpet Boutique .

وحصلت العراقية مي منداوي علي لقب الوصيفة الأولى ، والفلسطينية نور رزق الوصيفة الثالثة ، وحصلت الأردنية أسرار قيسي علي لقبي ملكة المواهب لتفوقها المتميز في الرسم ولقب الوصيفة الثانية وتصويت الجمهور كان من نصيب الأردنية شرين نصراوي .

وقام بتقديم الحفل المذيعة اللبنانية الحسناء ليال سيرياني بالمشاركة مع الفنان العراقي بشار القيسي.

وتختلف مسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا عن غيرها من المسابقات ، حيث لا تشترط مقاييس للجسد ولا ترتدي المتسابقات لباس البحر ، ولكن بديلاً عنه يتم عرض للزي الوطني لكل متسابقة ، كما أن إختيار لجنة التحكيم يتركز علي الشخصية واللباقة والمعلومات العامة والتعليم وأسلوب الحياة والمواهب والقدرات الشخصية ومدي الإندماج في خدمة المجتمع.

و صرح المخرج والمنتج المصري العالمي أشرف الجمل، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وهو رئيس المنظمة العربية الأمريكية القائمة على تنظيم هذه المسابقة ، بأن الهدف الأساسي لهذه المسابقة هو تتويج فتاة ذات قدرات خاصة لتمثيل المرأة العربية حول العالم والقيام بمهام خيرية في مجالات دعم اللاجئين العرب والأطفال والمرأة والأيتام والشيوخ والمرضى ، كما انها تقوم بزيادة ترابط الجيل الثاني من العرب الأمريكيين ببلادهم الأم وثقافتهم العربية ، و تصحيح مفهوم الثقافة العربية لدى الأمريكيين وتغيير المفهوم الخاطئ عن المرأة العربية الذي يقدمه الإعلام الأمريكي ، وقد أكد السيد أشرف الجمل بأن هذه الأهداف قد تحققت جميعها بالفعل منذ أعوام حيث لاقت مسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا إهتماماً كبيراً وصدي واسع غير متوقع من جميع وسائل الإعلام الأمريكية.