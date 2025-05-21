فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةرياضةكرة قدم

فرحة لم تكتمل بعودة الدوري السوري اليوم بلا جمهور

عودة الدوري السوري اليوم بلا جمهور

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن تعميم يقضي بإقامة مباريات الدوري بدون جمهور حرصاً على السلامة العامة وذلك اعتبارا من اليوم حيث ينطلق الدوري السوري. ويستأنف دوري كرة القدم اليوم في 21 مايو/أيار حيث تقرر بسبب ضيق الوقت اقتصار البطولة على إقامة مرحلة الذهاب فقط واختيار الفرق الأربعة الأولى لإقامة الأدوار النهائية لتحديد بطل موسم 2024-2025.

وكان من المقرر أن تقام جميع مباريات دور الذهاب في ملاعب محايدة، لكن مستجدات الوضع الأمني وحال الملاعب أدى إلى إقامة الدوري بدون جمهور، علما أن فريق نادي الكرامة يتصدر الترتيب برصيد 13 نقطة يليه جاره الوثبة (8 نقاط) وحطين ثالثا (6 نقاط).

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...