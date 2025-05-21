فرحة لم تكتمل بعودة الدوري السوري اليوم بلا جمهور

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن تعميم يقضي بإقامة مباريات الدوري بدون جمهور حرصاً على السلامة العامة وذلك اعتبارا من اليوم حيث ينطلق الدوري السوري. ويستأنف دوري كرة القدم اليوم في 21 مايو/أيار حيث تقرر بسبب ضيق الوقت اقتصار البطولة على إقامة مرحلة الذهاب فقط واختيار الفرق الأربعة الأولى لإقامة الأدوار النهائية لتحديد بطل موسم 2024-2025.

وكان من المقرر أن تقام جميع مباريات دور الذهاب في ملاعب محايدة، لكن مستجدات الوضع الأمني وحال الملاعب أدى إلى إقامة الدوري بدون جمهور، علما أن فريق نادي الكرامة يتصدر الترتيب برصيد 13 نقطة يليه جاره الوثبة (8 نقاط) وحطين ثالثا (6 نقاط).