فرحة عارمة في كولومبيا بعد العثور على رضيع وأشقائه بعد 40 يوما من تحطم طائرة

قال الرئيس الكولمبي جوستافو بيترو إنه تم العثور على رضيع وأخوته الصغار بعد أسابيع من البحث وكان ذلك “فرحة للبلد بأسره” بعد أن عثر على أربعة أطفال أحياء بينهم طفل رضيع يبلغ من العمر عامًا واحدًا وأخوته الثلاثة وأعمارهم 13 عامًا للطفلة الكبرى ، وتسعة أعوام للطفل الصغير ، وأربعة أعوام للشقيق الأصغر، بعد أكثر من شهر من تحطم طائرتهم في غابات الأمازون بكولومبيا بحسب بي بي سي.

وساهم كلب الإنقاذ واسمه ويلسون المفقود، الذى كان ضمن فريق البحث والإنقاذ بالعثورعلى الأطفال بعد أن خلف أثارا مكنت فريق البحث في نهاية المطاف من تحديد موقع الأطفال، ولكنه اختفى فى غابة كثيفة جنوبي كولومبياولم يعثر عليه حتى اللحظة.

وتبين لدى العثور على الأطفال أن الشقيقة الكبرى التي لايزيد عمرها عن13 عاما، اعتنت بإخوتها طوال 40 يوما خلال محنتهم في أدغال غابات الأمازون بعدما اعتادت رعايتهم لمساعدة والدتها قبل الحادث. وعثر على الاطفال في وضع صحي حرج فيما غطت لسعات البعوض وجوههم.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

كان الأشقاء ، على متن الطائرة وتوفت والدتهم والطيار ومساعده عندما تحطمت في الأول من مايو.

الرئيس بيترو ووصف اليوم بأنه “يوم سحري” ، مضيفًا: “لقد كانوا وحدهم ، لقد حققوا بأنفسهم نموذجًا للبقاء التام سيبقى في التاريخ قال” هؤلاء الأطفال هم اليوم أبناء السلام وأطفال كولومبيا”.

شارك بترو صورة للعديد من أفراد الجيش ومجتمع السكان الأصليين الذين يرعون الأشقاء الذين فقدوا لمدة 40 يومًا. وقال إن الأطفال يتلقون الآن رعاية طبية – وأنه تحدث إلى جدهم ، الذي قال له “أعادتهم الغابة الأم”. كانت طائرة سيسنا 206 التي كان الأطفال ووالدتهم يستقلونها في طريقها من أراراكوارا ، في مقاطعة أمازوناس ، إلى سان خوسيه ديل غوافياري ، عندما أصدرت تحذيرًا بعيدًا بسبب عطل في المحرك، وعثر الجيش على جثث الثلاثة الكبار الذين كانوا معهم في موقع التحطم.

وانطلقت عمليات بحث مكثف بعد تحطم الطائرة، وفي مايو / أيار ، عثر رجال الإنقاذ الأشياء التي تركها الأطفال وراءهم حين سرحوا في الغابة بعيدا عن الطائرة بحثا عن الطعام والماء ووجدت فرق البحث أيضا زجاجة شرب طفل ومقص وربطة شعر ومأوى مؤقت. كما تم اكتشاف آثار أقدام صغيرة ، مما دفع فرق البحث إلى الاعتقاد بأنهم نجوا من الاصطدام وأنهم كانوا على قيد الحياة في الغابة المطيرة ، التي تعد موطنًا لنمور جاغوار والثعابين والحيوانات المفترسة الأخرى.

وتعود أصول الأطفال إلى مجموعة السكان الأصليين هويتو (Huitoto) وكان أفراد قبيلتهم يأملون أن تمنحهم معرفتهم بالفواكه ومهارات البقاء في الغابة فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة. انضم السكان الأصليون إلى عملية البحث وبثت طائرات الهليكوبتر رسالة من جدة الأطفال ، مسجلة بلغة هويتوتو ، تحثهم على التوقف عن التحرك لتسهيل تحديد مكانهم. تعرض الرئيس الكولومبي لانتقادات الشهر الماضي عندما أعلنت تغريدة على حسابه عن العثور على الأطفال. محى التغريدة في اليوم التالي قائلاً إن المعلومات – التي قدمها مكتبه من قبل وكالة رعاية الأطفال الكولومبية – لا يمكن تأكيدها إلى أن أثمرت عمليات البحث وعثروا على الأطفال .