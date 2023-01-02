فرار رئيس البرازيل جايير بولسونارو إلى ولاية فلوريدا

أشارت وسائل إعلام برازيلية إلى فرار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يوم الجمعة إلى ولاية فلوريدا الأميركية برفقة عدد من الجنرالات العسكريين وذلك قبل يومين من نهاية ولايته الرئاسية لتجنب ملاحقات قضائية وحضور مراسم تسلم لولا دا سيلفا اليمين كرئيس جديد للبرازيل التي أقيمت أمس.

واستقل بولسونارو طائرة للقوات الجوية الجمعة قرابة الساعة 14,00 (17 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما كشفت كلّ من «أو غلوبو» و«سي إن إن البرازيل» و«إستاداو» والموقع الإخباري «يو أو إل».

قناة «سي إن إن البرازيل» ذكرت في تصريحات للرئيس اليميني قوله: «أنا في رحلة جوية، وسأعود عمّا قريب».

وتسلم أمس لولا دا سيلفا رئاسة هي المرة الثالثة التي يتولى فيها أعلى منصب في البلاد.

وأشار تقرير لبي بي سي عن تطرق دسيلفا في خطابه الرئاسي الأول إلى سياسات بولسونارو الخاصة بوباء كوفيد 19، واتهمه بالتسبب في وفيات كبيرة في البرازيل أثناء الوباء، الأمر الذي يحتاج إلى تحقيق كامل.

و أعاد لولا تعيين مارينا سيلفا – وهي واحدة من أشهر نشطاء المناخ في البرازيل – وزيرة للبيئة والمناخ. ويتوقع منها أن تحقق تعهد لولا بالوصول إلى “وقف إزالة الغابات تماما” في الأمازون بحلول 2030.

ولوح كثيرون من بين الحشود المحتفلين بلافتات أو ارتدوا قمصانا عليها عبارة “الحب ينتصر على الكراهية”، في إشارة إلى العبارة التي شعر الكثيرون أنها جاءت من بولسونارو. لكن التنوع والشمول كانا أيضا جزءا كبيرا من حفل تنصيب لولا داسيلفا. ومع تخلي بولسونارو عن واجبه الرسمي الأخير المتمثل في تسليم الوشاح الرئاسي لخلفه، تُرك الأمر لإيني سوزا، عامل جمع القمامة ليحظى بهذا الشرف. وكان يقف بجانب لولا زعيم من السكان الأصليين وصبي أسود البشرة وناشط معاق.