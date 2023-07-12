الرياض تفحص العمالة في بلدانها قبل مجيئها للسعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأربعاء، بدء عن بدء تفعيل برنامج الفحص المهني للعمالة المهنية في جمهورية سيرلانكا في خمسة تخصصات مهنية قبل مجيئها إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس إن التخصصات هي السباكة، والكهرباء، وكهرباء السيارات، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف من أصل 23 تخصصاً مستهدفاً من قبل الوزارة، وذلك ضمن خطة الوزارة في تفعيل البرنامج لعدة دول في المسار الخارجي، بعد البدء بتفعيله في دول باكستان، والهند، وبنغلاديش في الأشهر الماضية.

لضمان جودة العمالة المهنية في المملكة؛ #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تبدأ تفعيل برنامج "الفحص المهني" في جمهورية سيرلانكا في 5 تخصصات مهنية من أصل 23 تخصصًا مستهدفًا من قبل الوزارة. https://t.co/nxYayaqof0 pic.twitter.com/64Hk13q66q — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) July 12, 2023

ويهدف برنامج الفحص المهني إلى التحقق من مهارات العاملين في 23 تخصصاً مستهدفاً من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة المهنية ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

وتبدأ رحلة العامل المهني من أجل استخراج شهادة الفحص المهني بالتسجيل في بوابة الفحص المهني، ثم حجز موعد للاختبار النظري والعملي، ومطابقة بياناته من قبل مراقبي الاختبار بالمركز قبل إجراء الاختبار، ومن ثم تصدر الشهادة بعد تجاوزه مرحلة التقييم بالنجاح، علمًا أنه يتم معاملة شهادة الفحص المهني كمتطلب إضافي على العامل المهني أثناء عملية الاستقدام.

فحص العمالة المهنية قبل مجيئها إلى السعودية

وبرنامج الفحص المهني هو أحد برامج منظومة الاعتماد المهني التي تعمل على تنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة في السعودية وفق استراتيجية سوق العمل.

العمالة المهنية في السعودية