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Posted inأخبار أريبيان بزنسمجتمع

فتوى في الإمارات: يحق للأطفال الاحتفال بحق الليلة

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أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أنه لا حرج من احتفال الأطفال في ليلة النصف من شعبان ب “حق الليلة”.

وجاء في فتوى المجلس عبر حسابه على “تويتر” أن «ليلة النصف من شعبان من الليالي الفاضلة التي يمنّ الله فيها على عباده بالعفو والمغفرة؛ حيث قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «يطلع الله- عز وجل- على خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لعباده إلا لاثنين: مشاحن وقاتل نفس”.

وأكدت الفتوى أنه “لا حرج شرعاً في احتفال الأطفال في هذه الليلة وخروجهم لها بالطريقة المعهودة في المجتمع، كما أنه لا حرج من تقديم الهدايا لهم، من حلوى وغيرها، لإدخال السرور عليهم، مادام ذلك من العادات المتوارثة، والتي لم يرد في الشرع الحنيف نهي عنها، وأن الأصل في العادات الإباحة”.

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