مويضي المطيري by مويضي المطيري

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فتوى : حكم صرف زكاة الأموال في استقدام عاملة منزلية

جوازه بشروط المنفعة للغير

مويضي المطيري by مويضي المطيري

قال الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سابقًا، ورئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، أنه لا بأس في استقدام عاملة منزلية للمنزل من زكاة المال لكن جوازه مشروط .

و أوضح الشيخ المطلق حكم صرف زكاة الأموال في استقدام عاملة منزلية للمنزل، خلال بث البرنامج الديني “فتاوي” الذي يبث على القناة السعودية، في رده على أستفسارات المشاهدين، من قبل فتاة نقلت رغبة جدتها التي تسكن معهم في صرف زكاة أموالها لاستقدام عاملة منزلية للمنزل، مستفسره عن حكم ذلك؟!

اعطاء الزكاة للفقير الذى لا يصلى …ما حكمه

ليأتي رد الشيخ المطلق، قائلاً: ” أنه في حال كان استقدام العاملة للجدة لخدمتها هي فقط، فأنه لا يجوز، كونها استخدمت زكاتها بخدمة لها، بينما إذا كانت العاملة المنزلية التي تنوي الجدة استقدامها، والهدف من ذلك خدمة أهل البيت؛ و بنية مساعدة رب الأسرة “الوالد”، وأهل الفتاة السائلة فقراء، والجدة تنوي مساعدة أبنها “رب الأسرة” من خلال الاستفادة من خدمة هذه العاملة للبيت كله، وأن دفع هدفه مساعدة الوالد؛ فأنه لابأس من ذلك”.

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