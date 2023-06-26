سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

فتوى جواز الأضحية بالطيور تثير الجدل والسخرية

سامر باطر by سامر باطر

ولعت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد فتوى من شيخ في الأزهر عن جواز الأضحية بالطيور والدجاج، بسبب أزمة ارتفاع أسعار أضاحي الخروف والبقر بحسب تقارير صحفية.

ودعا أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعدالدين الهلالي في مقابلة تلفزيونية إلى “نشر ثقافة التضحية بالطيور، بدلا من نشر ثقافة الاستدانة والتقسيط من أجل شراء الأضحية، في ظل ضيق الوضع المادي للكثيرين”.

وقال الهلالي “التضحية بالطيور جاءت من خلال آراء عدد من الأئمة والفقهاء في الإسلام، الذين أجازوها واستندوا فيها إلى أدلة من القرآن والسنة”.

مواقع التواصل أظهرت جدالا في تغريدات توافق وأخرى تعارض فتوى الهلالي بجواز الأضحية بالطيور، بين مؤيد ومعارض، ووضّح آخرون ما المقصود فيها، بحسب وجهة نظرهم.

المصريون يتجادلون حول جواز الأضحية بالفراخ قبيل عيد الأضحى
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...