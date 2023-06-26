فتوى جواز الأضحية بالطيور تثير الجدل والسخرية

ولعت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد فتوى من شيخ في الأزهر عن جواز الأضحية بالطيور والدجاج، بسبب أزمة ارتفاع أسعار أضاحي الخروف والبقر بحسب تقارير صحفية.

ودعا أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعدالدين الهلالي في مقابلة تلفزيونية إلى “نشر ثقافة التضحية بالطيور، بدلا من نشر ثقافة الاستدانة والتقسيط من أجل شراء الأضحية، في ظل ضيق الوضع المادي للكثيرين”.

وقال الهلالي “التضحية بالطيور جاءت من خلال آراء عدد من الأئمة والفقهاء في الإسلام، الذين أجازوها واستندوا فيها إلى أدلة من القرآن والسنة”.

مواقع التواصل أظهرت جدالا في تغريدات توافق وأخرى تعارض فتوى الهلالي بجواز الأضحية بالطيور، بين مؤيد ومعارض، ووضّح آخرون ما المقصود فيها، بحسب وجهة نظرهم.