سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تذاكر بأسعار خاصة لأكثر من 20 وجهة من الإمارات في الفترة ما بين 15 الى 23 أبريل

سامر باطر by سامر باطر

كشفت فلاي دبي عن أسعار خاصة للمسافرين من دولة الامارات للسفر إلى عدد من الوجهات حول شبكتها. تتوفر أسعار خاصة في العيد تبدأ من 1135 درهمًا للحجز بحلول 20 أبريل وللسفر بين 15 الى 23 أبريل 2023.

مع وجود أكثر من 110 وجهات على شبكتها ، يمكن للمسافرين الاستمتاع بتجربة سفر مريحة ومحسّنة سواء كانوا يسافرون في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية. تتوفر أسعار فلاي دبي الخاصة للسفر إلى أكثر من 20 وجهة شهيرة بما في ذلك اسطنبول وكرابي وميلان بيرغامو وباتايا وبيزا وصلالة وسالزبورغ وتبليسي.

يشمل عرض درجة الأعمال من فلاي دبي مساحة أكبر وراحة أكبر سواء في المقعد المسطح أو القابل للأمالة ، بينما توفر الدرجة السياحية للمسافرين مقاعد مصممة لتوفير معايير راحة عالية.

لاختيار وجهة عطلتك في العيد وللاطلاع على القائمة الكاملة للأسعار ، يرجى زيارة: https://www.flydubai.com/ar/offers/dubai-selected-lowest-fare-promo-april-2023

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...