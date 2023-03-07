أكد تقرير حديث صباح اليوم الثلاثاء إن الدوريات الأمنية في جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين فتحت العبور بعد أن واصلت إغلاق المسارات المؤدية إلى بوابات الرسوم مدة ست ساعات.

وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية إنه الآن تجري عمليات تفويج المركبات المغادرة إلى البحرين، من خلال فتح كافة كبائن جسر الملك فهد، نتيجة انخفاض أعداد المركبات والازدحامات التي حدثت بمنطقة إنهاء الإجراءات في الجانب السعودي منذ فترة ظهيرة أمس الإثنين.

وكانت مركبات المسافرين المغادرين إلى البحرين على جسر الملك فهد، قد ارتدت بمسافة نحو 3 كم، ما تسبب في ازدحامات، الإثنين، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارات الجوازات والجمارك بالجانبين السعودي والبحريني.

وذكرت مصادر الصحيفة، التي تتخذ من المنطقة الشرقية مقراً لها، إن الازدحامات جاءت نتيجة عطل بأنظمة الحاسب الآلي ونتيجة تدفق أعداد كبيرة جداً من المسافرين في أوقات متقاربة للمغادرة إلى البحرين.

وأضافت أن هذه الأيام من إجازة الفصل الدراسي الثاني تشهد أعداداً كبيرة للعابرين على جسر الملك فهد باعتباره المنفذ الأكثر حيوية والأعلى بأعداد المسافرين بالمنطقة الشرقية، إذ يجري الاستعداد لذلك مبكراً بتشكيل فرق دعم ومساندة للمناوبات ووجود ميداني لمدراء المنافذ ومساعديهم لفتح المسارات والكونترات كافة، للعمل على سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالجوانب الأمنية.

في رقم قياسي جديد يسجل لأول مرة ..



جسر الملك فهد بين السعودية و البحرين يسجّل يوم أمس عبور أكثر من 136 ألف مسافر ؛ ليكون هذا الرقم هو الأعلى منذ تاريخ إنشاء الجسر قبل 38 سنة. pic.twitter.com/35q6pxKtLZ — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) March 5, 2023

أعلى رقم للمسافرين

سجل جسر الملك فهد، يوم السبت الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أعلى رقم عبور للمسافرين في يوم واحد، منذ افتتاحه قبل 36 عاماً، بعدد ١٣٦٥٠٠ مسافر في الوقت الذي شهد الجسر منذ يوم الخميس 10 شعبان 1444 الموافق 2 مارس/آذار 2023 ولثلاثة أيام متتالية والتي وافقت بداية إجازة الربيع للفصل الدراسي الثاني تحقيق إحصائيات عالية واستثنائية في أعداد المسافرين بلغت ٣٦١٣٤٥ مسافرًا.

وكشفت إحصائية جوازات جسر الملك فهد ليوم الخميس 10 شعبان 1444هـ أن عدد القادمين بلغ ٤٤٦٧٩ مسافراً بينما بلغ عدد المغادرين ٥٣٢٢٤ مسافراً بمجموع ٩٧٩٠٣ مسافرين، بينما سجلت إحصائية يوم الجمعة 11 شعبان 1444 هـ أن عدد القادمين بلغ 59044 مسافراً، والمغادرين 67900 مسافر بمجموع 126944 مسافراً، كما سجلت إحصائية جوازات الجسر ليوم السبت 12 شعبان 1444 هـ أن عدد القادمين بلغ ٧٠٧١١ مسافراً بينما بلغ عدد المغادرين ٦٥٧٨٧ مسافراً بإجمالي ١٣٦٤٩٨ مسافراً.

وتم إنهاء إجراءات المسافرين بكل يسر وبانسيابية عالية نتيجة تضافر جهود كافة الإدارات الحكومية العاملة في الجانبين السعودي والبحريني والتعاون والتنسيق المشترك بين جميع الإدارات العاملة، وعلى مدار الساعة؛ لتيسير عبور الأعداد الكبيرة من المسافرين خاصة في أوقات الذروة.