بأجمل بحيرة إيطالية، نهاية كارثية لحفل لعملاء استخبارات إيطاليين مع ضباط من الموساد

تم فتح تحقيق بمقتل 4 ضباط بينهم ضابط كبير سابق بالموساد في مركب اسمه جود يوريا Gooduria بحيرة ماجوري التي تعد أجمل البحيرات الإيطالية على الحدود السويسرية، وتم توجيه اتهام لقبطان المركب كلاوديو كارميناتي وذلك بتهمة القتل وتحطيم مركب كان يحمل 20 راكبا.

وكان كلوديو كارميناتي، القبطان الذي كان يقود قاربًا مساء الأحد على بحيرة ماجوري عندما قلب موج مرتفع القارب مما تسبب في مقتل أربعة أشخاص بينهم ضباط استخبارات بما فيهم ضابط موساد سابق.

وانقلب القارب و طول 16 مترًا مساء الأحد في الطرف الجنوبي من البحيرة مع هبوب عاصفة قوية فجأة. وقال الناطق باسم أفراد الإطفاء لوكا كاري لوكالة الأنباء الفرنسية “عُثر على جثث 4 أشخاص”، وبين الضحايا اثنان في الاستخبارات الإيطالية.

(كلاوديو كارميناتي وزوجته الروسية آنا بوزكوفا)

ضباط استخبارات كان بينهم عميل موساد إسرائيلي واثنان إيطاليان كانوا من بين ضحايا حادث قارب في شمال إيطاليا. وتشير تقارير محلية إلى أن الحادث وقع مساء الأحد الماضي ، عندما انقلب زورق ركاب اسمه جودوريا وغرق بسرعة في المياه الإقليمية الإيطالية. كان القارب في رحلة ترفيهية لمشاهدة معالم المدينة بالقرب من الساحل الإيطالي لبحيرة ماجوري ، وهي وجهة شهيرة تقع على الجانب الجنوبي من جبال الألب بين إيطاليا وسويسرا.

أفادت الأنباء أن ما يقرب من عشرين راكبًا على متن السفينة Gooduria كانوا أعضاء حاليين أو سابقين في أجهزة المخابرات الإيطالية والإسرائيلية. ويعتقد أن هؤلاء الأفراد تعاونوا بشكل مهني كضباط استخبارات وقد تجمعوا في “اجتماع بهيج للاحتفال بعيد ميلاد أحد أفراد المجموعة”، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة الإيطالية.

A boat carrying at least 20 tourists and crew members has overturned in a whirlwind on Italy's Lake Maggiore, killing four people.



Police confirmed to Sky News that the victims are two Italians, one Israeli and one Russian.



Read more: https://t.co/VydGRcwvvy pic.twitter.com/4XzDx5v2gs — Sky News (@SkyNews) May 29, 2023

جدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام الإيطالية أعربت عن شكوكها بشأن الطبيعة الدقيقة للتجمع. واقترح مقال في صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية اليومية أن “الاجتماع كان اجتماع عمل لعملاء المخابرات”. وقالت صحيفة يومية إيطالية أخرى ، لا ستامبا ، إن التجمع كان “فرصة لتبادل المعلومات بين عملاء البلدين”. لم يتم تأكيد هذه المزاعم من قبل الحكومتين الإيطالية والإسرائيلية.