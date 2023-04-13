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Posted inأخبار أريبيان بزنس

فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية بوزارة الداخلية للسعوديات

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية بوزارة الداخلية

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كادر نسائي فيوزارة الداخلية السعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية بوزارة الداخلية على رتبة (عريف – جندي أول) للكادر النسائي.

وأوضحت الإدارة أنه يتم القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 24/ 9/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 29/ 9/ 1444 هـ.

وسيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر – توظيف): https://jobs.sa.

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت مساء الثلاثاء الماضي عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للرجال، وذلك بعد أن فتحت يوم 9 مارس/آذار الماضي، باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للرجال.

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