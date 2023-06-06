فتح باب التقديم على ترقيات الوظائف التعليمية في السعودية

فتحت وزارة التعليم السعودية، اليوم الثلاثاء، باب التقديم على الترقيات لشاغلي الوظائف التعليمية في قطاعات الوزارة والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة وذلك لمن هم على رتبة معلم ممارس أو معلم متقدم.

وأوضحت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن فترة التقديم على الترقيات التعليمية تبدأ من 16 ربيع الأول 1445 هـ (16/9/2023) إلى 7 ربيع الآخر 1445هـ (16/10/2023)، عبر نظام “فارس” الإلكتروني، ثم الخدمة الذاتية للموظف – ترقيات المعلمين؛ وذلك لمن استوفى جميع متطلبات وشروط الترقية من شاغلي الوظائف التعليمية.

وأضافت أنه سيتم فتح خدمة إضافة ساعات التطوير المهني للترقية لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام “فارس” طوال العام، وذلك من خلال صلاحية الخدمة الذاتية للموظف- خدمة التطوير المهني للمعلمين.