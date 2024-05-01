فتح الهجرة إلى الولايات المتحدة أمام بعض الفلسطينيين

تدرس إدارة بايدن استقبال عدد من الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة كلاجئين، وهي خطوة من شأنها أن توفر ملاذًا آمنًا دائمًا لبعض الفارين من غزة ، وفقًا لوثائق الحكومة الفيدرالية الداخلية التي حصلت عليها شبكة سي بي إس نيوز.

يأتي ذلك بعد إعلان إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) عن افتتاح مكاتب ميدانية دولية في قطر وتركيا بهدف تسريع طلبات الهجرة إلى أمريكا لـ 125 ألف شخص بمراكز جديدة ولزيادة القدرة على معالجة طلبات اللاجئين، فيما خصص ما يقارب 3.5 مليارات دولار لهذه المراكز في حزمة المساعدات التي وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن. وسيتم افتتاح مكتب الدوحة الميداني في 7 مايو 2024، ومكتب أنقرة الميداني في 9 مايو 2024، وقال مدير إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، أور جادو . “إن حضورنا في قطر وتركيا يوسع بصمة إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية خارج الولايات المتحدة، ويدعم مهمتنا الإنسانية، ويعزز سلامة نظام الهجرة الأمريكي.” وحددت إدارة بايدن-هاريس سقف قبول اللاجئين للعام المالي 2024 عند 125 ألف لاجئ.

وفي الأسابيع الأخيرة، تظهر الوثائق أن كبار المسؤولين في العديد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية ناقشوا التطبيق العملي للخيارات المختلفة لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة الذين لديهم أفراد عائلات مباشرين من المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين بحسب شبكة سي بي إس نيوز.

ويتضمن أحد هذه المقترحات استخدام برنامج قبول اللاجئين التابع للولايات المتحدة منذ عقود للترحيب بالفلسطينيين الذين تربطهم علاقات بالولايات المتحدة والذين تمكنوا من دخول مصر المجاورة، وفقًا لوثائق التخطيط المشتركة بين الوكالات.

وتظهر الوثائق أن كبار المسؤولين الأمريكيين ناقشوا أيضًا إخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم كلاجئين إذا كان لديهم أقارب أمريكيين.

وستتطلب هذه الخطط التنسيق مع مصر التي رفضت حتى الآن استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة. أولئك الذين يجتازون سلسلة من فحوصات الأهلية والفحوصات الطبية والأمنية سيكونون مؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة مع وضع اللاجئ، في برنامج هجرة يوفر للمستفيدين الإقامة الدائمة ومزايا إعادة التوطين مثل المساعدة في السكن وطريقًا للحصول على الجنسية الأمريكية.

وفيما يتوقع أن يكون عدد السكان المؤهلين قليل نسبيًا. وفي بيان قدم لشبكة سي بي إس نيوز في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة “ساعدت أكثر من 1800 مواطن أمريكي وعائلاتهم على مغادرة غزة، وقد جاء الكثير منهم إلى الولايات المتحدة.