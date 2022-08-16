فتح التسجيل للتدريب لـ3 شهادات في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني السعودي

فتح باب التسجيل للممارسين والمهتمين في 3 شهادات مهنية احترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني ، أمام 4 آلاف طالب ومدرس في المستوى المتقدم.

وأعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني السبت عن بدء التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم، والتي يهدف المركز من خلالها إلى تأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني، من خلال منحهم شهادات مهنية احترافية في المجال، وتحسين معارفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، بما يسهم في تحقيق التميز في الأداء ورفع الجودة التعليمية وتعزيز الثقة في ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني.



وتستهدف الشهادات المهنية الاحترافية؛ الأفراد من ممارسي عمليات التعليم والتدريب الإلكتروني سواء في التعليم العالي، أو العام، أو التدريب، أو المنصات التعليمية والتدريبية بالمملكة، شاملة القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع الثالث؛ وذلك للإسهام في رفع جاهزية منشآت التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز تنافسيتها وتلبية احتياجاتها في بناء قدرات منسوبيها المهنية.





ويتيح المركز التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم حتى يوم 9/10/2022م الموافق 13/3/1444ه، حيث سيقام لكلٍّ منها اختبار متخصص في 33 مقر بكافة مناطق المملكة، بإجمالي مقاعد يتسع لأكثر من 4359 مقعدًا للجنسين، وذلك بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس، كما يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الراغبين بالحصول على الشهادات المهنية الاحترافية التي يقدمها المركز، وذلك بعد إتمام حصولهم على الشهادة وفقًا لاشتراطات وضوابط “هدف”.



وتنقسم الشهادات المهنيــة الاحترافيــة للمستــوى المتقــدم على النحو التالي:

– الشهادة المهنية الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني (OTT) وتستهدف المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين، وكافة مقدمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني.

– الشهادة المهنية الاحترافية في تصميم خبرات التعليم الإلكتروني (eLXD) وتستهدف مصممي خبرات التعليم الإلكتروني، والمصممين التعليميين، ومصممي المحتوى الإلكتروني، والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين الممارسين للتصميم التعليمي.

– الشهادة المهنية الاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني (eLQA) وتستهدف الأفراد العاملين علـى ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين على برامج التعليم الإلكتروني ومحكمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين التربويين ومديري المدارس.

فتح باب التسجيل للممارسين والمهتمين في 3 شهادات مهنية احترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني – المستوى المتقدم.



🔗سجّل الآن:

https://t.co/ogUvOqGH0b#الشهادات_المهنية_الاحترافية pic.twitter.com/PNu4rs0GPd — المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (@NCEL_SA) August 13, 2022



وتمنح الشهادات المهنية الاحترافية ميزة تنافسية بين الممارسين في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، من خلال تنمية مهاراتهم وخبراتهم في القطاع وفقًا لأحدث التوجهات فيه، مما يساهم في تأهيلهم بمجالات عملهم، علاوة على مساهمتها في بناء المسار المهني باحترافية، إضافة إلى قياسها لمهارات المتخصصين في القطاع بموثوقية عالية وباختبارات وطنية مركزية على مستوى المملكة.



ودعا المركز كافة الأفراد الراغبين بالحصول على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم، ممن تنطبق عليهم المعايير الأهلية للشهادة، بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمركزnelc.gov.sa وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني care@nelc.gov.sa