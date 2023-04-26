أعلنت وزارة الدفاع السعودية ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك، ليل اليوم الثلاثاء، عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية في مختلف التخصصات للرجال والنساء.

وتشمل المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف البكالوريوس والثانوية العامة والدبلوم للجنسين، والثانوية الصناعية للرجال فقط.

#وزارة_الدفاع تعلن عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية في مختلف التخصصات، والتقديم عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك.https://t.co/PbjjgzZIhK pic.twitter.com/tgSUVn830H — وزارة الدفاع (@modgovksa) April 25, 2023

وأوضحت وزارة الدفاع أن فترة التقديم تمتد من 10 – 14 شوال الجاري (يوم الأحد المقبل 30/4/2023 حتى الخميس 4/4/2023)، وذلك عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع (الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة سابقاً)، بالضغط هنا.