. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

فتح أبواب الوظائف العسكرية في السعودية للجنسين وبمختلف التخصصات

فتحت وزارة الدفاع السعودية أبواب القبول للوظائف العسكرية في مختلف التخصصات

. .. by . ..
فتحت وزارة الدفاع السعودية أبواب القبول للوظائف العسكرية للرجال والنساء في مختلف التخصصات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك، ليل اليوم الثلاثاء، عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية في مختلف التخصصات للرجال والنساء.

وتشمل المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف البكالوريوس والثانوية العامة والدبلوم للجنسين، والثانوية الصناعية للرجال فقط.

وأوضحت وزارة الدفاع أن فترة التقديم تمتد من 10 – 14 شوال الجاري (يوم الأحد المقبل 30/4/2023 حتى الخميس 4/4/2023)، وذلك عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع (الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة سابقاً)، بالضغط هنا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا