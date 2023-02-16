جرى اليوم إنقاذ فتاة عمرها 17 عاما بعد 248 ساعة أمضتها تحت أنقاض الزلزال في ولاية قهرمان مرعش
نجحت فرق الإغاثة في إنقاذ شابة تركية من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مضي 248 ساعة (11 يوما) على كارثة الزلزال بحسب وكالة الأناضول.
وانتشلت الفرق الشابة ألينا أولماز (17 عامًا)، حية من تحت أنقاض مبنى منهار في منطقة “دول قادر أوغلو”، بحسب مراسل الأناضول.
وسلمت فرق الإنقاد أولماز إلى طواقم الإسعاف لنقلها إلى المستشفى من أجل العلاج.
وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.