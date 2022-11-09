فايزر ستواصل كسب مليارات الدولارات من لقاحات وأدوية كورونا المستجد لسنوات عديدة

ستواصل فايزر كسب مليارات الدولارات بصورة مستدامة ولسنوات عديدة من عقار كورونا المستجد ولقاحاته. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر “ألبرت بورلا” إن حقوق الامتياز التجاري الخاصة بكوفيد-19 ستظل تدر مليارات الدولارات للشركة في المستقبل المنظور. وتستعد الشركة لبيع اللقاح مقابل ثلاثة أضعاف سعر الجرعة إلى 130 دولارًا، وأضاف “بورلا” أن السكان الذين لا يتمتعون بخدمة التأمين الطبي سيكونون في مأزق من أجل الحصول على الجرعات على حسابهم الخاص.

أرباح فايزر

تحقيق مكاسب بنحو 80 مليار دولار على اللقاحات وعقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات

المضاد للفيروسات · توقعات لمبيعات سنوية لأقراص باكسلوفيد، التي تقلل خطر الإصابة الحادة بكوفيد-19، عند 22 مليار دولار.

الشركة ترفع تقديراتها للمبيعات السنوية للقاح كوفيد-19 بواقع ملياري دولار إلى 34 مليار دولار

مبيعات الربع الثالث بلغت 22.60 مليار دولار.

مبيعات الربع الثالث من لقاح كوفيد-19 بلغت 4.40 مليار دولار.

أقراص باكسلوفيد تحقق مبيعات بقيمة 7.51 مليار دولار.

سهم فايزر يربح 1.78 دولار في الربع الثالث متجاوزا التقديرات البالغة 1.39 دولار.

ورغم تحقيق هذه المكاسب إلا أنه من المتوقع أن تخسر شركة فايزر حقوق ملكية بعض العقاقير الرئيسية في الفترة من 2025 إلى 2030.

صفقات جديدة

اتجهت الشركة إلى إبرام صفقات جديدة مثل:

الاستحواذ على شركة جلوبال بلود ثيرابيوتك بقيمة 5.4 مليار دولار

بقيمة 5.4 مليار دولار شراء شركة بايوهيفن بقيمة 11.6 مليار دولار، لتعزيز منتجاتها القادمة.

وقالت الشركة

إن الصفقات الأخيرة والمستقبلية من المتوقع أن تضيف 25 مليار دولار إلى مبيعاتها لعام 2030 على أساس معدل وفقا للمخاطر.

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