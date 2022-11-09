سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

فايزر ستواصل كسب مليارات الدولارات من لقاحات وأدوية كورونا المستجد لسنوات عديدة

سامر باطر by سامر باطر

ستواصل فايزر كسب مليارات الدولارات بصورة مستدامة ولسنوات عديدة من عقار كورونا المستجد ولقاحاته. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر “ألبرت بورلا” إن حقوق الامتياز التجاري الخاصة بكوفيد-19 ستظل تدر مليارات الدولارات للشركة في المستقبل المنظور. وتستعد الشركة لبيع اللقاح مقابل ثلاثة أضعاف سعر الجرعة إلى 130 دولارًا، وأضاف “بورلا” أن السكان الذين لا يتمتعون بخدمة التأمين الطبي سيكونون في مأزق من أجل الحصول على الجرعات على حسابهم الخاص.

أرباح فايزر

  • تحقيق مكاسب بنحو 80 مليار دولار على اللقاحات وعقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات
  • ·         توقعات لمبيعات سنوية لأقراص باكسلوفيد، التي تقلل خطر الإصابة الحادة بكوفيد-19، عند 22 مليار دولار.
  • الشركة ترفع تقديراتها للمبيعات السنوية للقاح كوفيد-19 بواقع ملياري دولار إلى 34 مليار دولار
  • مبيعات الربع الثالث بلغت 22.60 مليار دولار.
  • مبيعات الربع الثالث من لقاح كوفيد-19 بلغت 4.40 مليار دولار.
  • أقراص باكسلوفيد تحقق مبيعات بقيمة 7.51 مليار دولار.
  • سهم فايزر يربح 1.78 دولار في الربع الثالث متجاوزا التقديرات البالغة 1.39 دولار.

ورغم تحقيق هذه المكاسب إلا أنه من المتوقع أن تخسر شركة فايزر حقوق ملكية بعض العقاقير الرئيسية في الفترة من 2025 إلى 2030.

إصابة رئيس فايزر التنفيذي بفيروس كورونا المستجد

صفقات جديدة

اتجهت الشركة إلى إبرام صفقات جديدة مثل:

  • الاستحواذ على شركة جلوبال بلود ثيرابيوتك بقيمة 5.4 مليار دولار
  • شراء شركة بايوهيفن بقيمة 11.6 مليار دولار، لتعزيز منتجاتها القادمة.

وقالت الشركة

إن الصفقات الأخيرة والمستقبلية من المتوقع أن تضيف 25 مليار دولار إلى مبيعاتها لعام 2030 على أساس معدل وفقا للمخاطر.

فايزر ترصد 470 مليون دولار لتوسعة منشآتها

https://s28.q4cdn.com/781576035/files/doc_financials/2022/q3/PFE-USQ_Transcript_2022-11-01.pdf
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...