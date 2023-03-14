فايزر تشتري سيجن بـ 43 مليار دولار

أعلنت مجموعة «فايزر» الأمريكية العملاقة للأدوية التي حققت أرباحاً قياسية في عام 2022 بفضل لقاحها وعلاجها المضاد لوباء «كوفيد-19» والتي تسعى للتنويع، أنها ستستحوذ على شركة «سيجن» للتكنولوجيا الحيوية المتخصصة في معالجة الأورام لقاء 43 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «فايزر» ألبرت بورلا في بيان: «تسخر فايزر مواردها المالية للتقدم في مجال مكافحة السرطان”.

وتحقق «سيجن» نمواً متزايداً وتتوقع ارتفاعاً حاداً في المبيعات تبلغ نسبته 12 في المئة لعام 2023، تصل إلى 2,2 مليار دولار مع أربعة علاجات وافقت عليها بالفعل السلطات الأمريكية.

ووافق مجلسا الإدارة في الشركتين بالفعل على عملية الاستحواذ، ولا يزال يتعين الحصول على موافقة سلطات المنافسة التي شددت، في عهد الرئيس جو بايدن، إجراءات عمليات الاندماج والاستحواذ، معتبرة أنها قد تقلل المنافسة وبالتالي تضر بالمستهلكين.

ومن المتوقع إكمال عملية الاستحواذ في نهاية عام 2023 أو في مطلع عام 2024 بمجرد الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية ومساهمي «سيجن”.

وطورت «سيجن» علاجات تستهدف بشكل خاص الخلايا السرطانية بدقة أكبر، وبالتالي الحد من الآثار الجانبية، في تقنية واعدة.

وأوضح بورلا، الاثنين: «لا يزال علم الأورام المحرك الأساسي لنمو الطب على مستوى العالم، وسيؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز مكانة فايزر في هذا المجال المهم ويساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف فايزر المالية القصيرة والطويلة الأجل”.

حققت علاجات السرطان التي تسوقها شركة «فايزر» حالياً، بينها سرطانات الثدي والبروستات، مبيعات بقيمة 12,1 مليار دولار في عام 2022. وتقدر المجموعة أن الاستحواذ على «سيجن» سيسمح لها بمضاعفة عدد أدوية الأورام كما ستسهم «سيجن» في زيادة مبيعاتها لتصل إلى 10 مليار دولار في عام 2030.