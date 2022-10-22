سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسصحة

فايزر ترفع أسعار الجرعة الواحدة للقاح كورونا بين 110 و130دولاراً وتوقعات بعوائد هائلة لها

سامر باطر by سامر باطر

أشارت رويترز إلى اعتبار محللين خطة فايزر لمضاعفة أسعار لقاح كورونا- كوفيد 19 في الولايات المتحدة لأربعة أضعاف العام المقبل تتجاوز توقعات وول ستريت وستعزز إيراداتها لسنوات على الرغم من الطلب الأضعف من المتوقع على اللقاح المعزز الجديد حتى الآن.

وأعلنت شركة الأدوية فايزر التي طورت وتبيع اللقاح مع شركة بيونتك BioNTech الألمانية ، مساء الخميس ، إنها تستهدف أسعارا بين 110 دولارات إلى 130 دولارًا للجرعة الواحدة من اللقاح بمجرد أن تنتقل الولايات المتحدة إلى تقديم اللقاح عبر مزودي الرعاية الصحية التجاريين العام المقبل.

وقال محللون إن الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار من قبل الشركات المنافسة. وارتفعت أسهم شركة فايزر بنسبة 4.3٪ إلى 44.77 دولارًا في فترة ما بعد الظهيرة. دفعت الزيادات المتوقعة في الأسعار صعود أسهم المنافسين مودرنا و نوفافاكس بنسبة 9٪ و 11٪ على التوالي.

تعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر الزبائن للقاح كورونا من جرعات فايزر Pfizer / BioNTech – وقامت الشركات بتنويع الأسعار خلال الوباء ، حيث دفعت الدول الغنية أكثر مقابل الجرعات فيما دفعت الدول الأكثر فقراً أسعارا أقل.

وقال المسؤولون التنفيذيون في «فايزر» إن «فرض الأسعار التجارية لجرعات البالغين قد يبدأ أوائل العام المقبل، اعتمادًا على الوقت الذي تنهي فيه الحكومة برنامجها لشراء وتوزيع الجرعات».

وأوضحت الشركة أن الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي خاص أو تغطية من خلال البرامج الصحية العامة لن يدفعوا لقاء اللقاح.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...