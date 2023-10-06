فريق التحرير by فريق التحرير

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فاو: استقرار مؤشر أسعار الغذاء العالمي في سبتمبر

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن المقياس العام للأسعار الدولية للسلع الغذائية كان مستقرًا بشكل عام خلال شهر سبتمبر/أيلول

فريق التحرير by فريق التحرير
استقرار مؤشر أسعار الغذاء العالمي

استقر مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في أيلول/سبتمبر إلى حد كبير، إذ عوّض انخفاضًا في مؤشرات أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم أثر زيادة أسعار السكر والذرة.

وقالت المنظمة في بيان لها إن مؤشرها، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولًا في العالم، سجّل 121.5 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع 121.6 نقطة بعد التعديل في آب/أغسطس.

وسجلت القراءة الأولية لشهر آب/أغسطس 121.4 نقطة.

وسجل مؤشر أيلول/سبتمبر انخفاضًا 10.7% على أساس سنوي وتراجعًا بنسبة 24% عن أعلى مستوى على الإطلاق بلغه في آذار/مارس 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتراجعت أسعار القمح العالمية 1.6% بفضل الإمدادات القوية وتوقعات الإنتاج الجيدة في روسيا.

وانخفضت أسعار الأرز 0.5% في الشهر الماضي وسط انخفاض الطلب على التصدير، بعد صعودها بنحو 10% في آب/أغسطس.

وقفز مؤشر أسعار السكر 9.8 بالمئة مقارنة آب/أغسطس ليسجل أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010، في ظل تنامي المخاوف بفعل توقعات بقلة المعروض العالمي في الموسم المقبل والمرتبطة بمخاوف من تأثير ظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 3.9 بالمئة، ونزلت أسعار منتجات الألبان 2.3% في تاسع تراجع شهري على التوالي. ونزلت أسعار اللحوم 1%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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