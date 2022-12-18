كيف أصبحت هذه المرأة الصينية مليارديرة من الكولاجين ومستحضرات التجميل؟

بعد طرح شركة جينت بيوجين لمستحضرات التجميل في بورصة هونج كونج في نوفمبر، أصبحت مالكتها فان دايدي عضوا بنادي مليارديرات الصين بثروة وصلت إلى 2.6 مليار دولار وفقا لبيانات بلومبرج.

أصبحت الشركة التي أنشأتها فان مع زوجها يان جيانيا والمتخصصة في إنتاج الكولاجين البشري واحدة بين عدد قليل من شركات هونج كونج التي ترتفع أسهمها بعد طرحها للاكتتاب هذا العام.

أول علامة تجارية للكولاجين في 2009

جينت بيوجين شركة استثمارية قابضة تعمل بشكل أساسي في البحث والتطوير وتصنيع وبيع منتجات التجميل والصحة التي تعتمد على المواد النشطة بيولوجيًا.

ويتميز الكولاجين بأنه يساعد في علاج الجلد التالف خاصة في فترة الشيخوخة. ويسمى الكولاجين الذي تروج له شركة فان “بالكولاجين البشري المؤتلف”، ويشبه الكولاجين البشري وهو أكثر أمانًا وأسهل في التخزين من الكولاجين المشتق من الحيوانات الأكثر شيوعًا.

أطلقت شركة فان أول علامة تجارية للكولاجين في عام 2009، وتمتلك الآن أكثر من 100 منتج من ثماني علامات تجارية كبرى. كما توسعت مجالات الإنتاج في الشركة لتشمل المواد الهلامية (الجيل) والمكملات الطبية.

سوق رائجة

يرى كيني نج المحلل الاستراتيجي في إيفربرايت سيكوريتيز إنترناشيونال في هونج كونج أن “سوق التجميل الإجمالي في الصين ما زال في مرحلة النمو السريع، واستطاعت جينت بيوجين الحفاظ على نمو ثابت للإيرادات خلال العامين الماضيين وسط الوباء.”

ووفقا لتقرير صادر عن آي. ريسيرتش فإن تجارة مستحضرات العناية بالبشرة سوق سريعة النمو في الصين ويٌتوقع أن تحقق 25.5 مليار يوان في 2023، لتصل قيمة السوق إلى 311.5 مليار يوان.

جينت بيوجين

ذكرت جينت ببوجين في نشرة إدراجها إن من المتوقع أن تحقق إيرادات سوق العناية بالبشرة ورعايتها أكثر من ضعف ما حققته العام الماضي البالغ 1.2 تريليون يوان (167 مليار دولار أمريكي).

قفزت أرباح جينت بيوجين، بنسبة 30 بالمئة إلى 1.6 مليار يوان العام الماضي.

في الأشهر الخامسة الأولى من العام الجاري ارتفعت إيرادات الشركة إلى 723 مليون يوان من 520.6 مليون يوان في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت بذلك أرباح الشركة في هذه الفترة إلى 313.6 مليون يوان.

شملت منتجاتها كريمات وأقنعة للوجه، وحصلت على براءات اختراع لإنتاج الكولاجين البشري بعد خمس سنوات وبدأت في بناء مصنع في شيان.

من المنتجات الرئيسية للشركة منتجات العناية بالبشرة الوظيفية والضمادات الطبية، والتي يتم إنتاجها باستخدام الكولاجين البشري وهو المكون الرئيسي النشط بيولوجيًا.

كما تقوم الشركة بتطوير وتصنيع الأطعمة الوظيفية المبنية تقنيا على مادة الجينسينوسيدات النادرة.

من ريف الصين إلى قمة قطاع التجميل

ولدت فان دايدي في قرية بمقاطعة شنشي في شمال غرب الصين عام 1965، والتقت بزوجها يان جيانيا أثناء دراستها للهندسة الكيميائية في شيان، وأسس الاثنان فيما بعد شركة جينت بيوجين هولدينج لمنتجات العناية بالبشرة.

حصلت فان على درجة الدكتوراه من جامعة شرق الصين للعلوم والتكنولوجيا في شنغهاي، ثم عادت إلى جامعتها في شيان لتقود فريقًا يدرس الكولاجين، وهو المنتج الذي سيصبح فيما بعد أساس شركتها.

تتقلد فان منصب كبير العلماء وعميدة معهد البحوث الطبية الحيوية في جامعة نورث ويست في شيان.

بعد عام قضته في منصب أستاذ زائر بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عادت فان إلى الصين في عام 2000، وأسست شركتها المتخصصة في منتجات العناية بالبشرة.