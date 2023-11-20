كيف تلعب فانتزي الدوري السعودي وتفوز بـ250 ألف ريال؟

أطلق الدوري السعودي لكرة القدم، نسخته “الوهمية” من البطولة “فانتزي دوري روشن” عبر موقعه ووضع جائرة قدرها ربع مليون ريال للفائز بالمركز الأول في نهاية الموسم.

وتقوم فكرة “فانتزي فوتبول” الرائجة في البطولات الأوروبية ودوري أبطال أوروربا بشكل كبير على فكرة أن يقوم اللاعب باختيار تشكيلة من 15 لاعباً من الفرق المتنافسة في الدوري السعودي، ويقوم بتجميع نقاط بناءً على اداء هؤلاء اللاعبين خلال مراحل البطولة وصاحب أكبر عدد من النقاط التجميعية في ختام الموسم يفوز بلقب بطل “فانتزي دوري روشن” أو فانتزي الدوري السعودي”.

ووفقاً لموقع اللعبة يبلغ عدد المسجلين حين اعداد هذا التقرير 107541 لاعباً

كيفية الاشتراك بـ”فانتزي الدوري السعودي”

عدة خطوات يجب اتباعها للانضمام إلى “فانتزي الدوري السعودي” وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع اللعبة عبر الرابط: fantasy.spl.com.sa

التسجيل عبر ادخال البيانات الشخصية

إنشاء فريق مكون من 15 لاعباً

كيفية أختيار اللاعبين

يجب اختيار فريقاً مكوناً من 15 لاعباً وفق النظام الآتي:

حراسا مرمى

5 مدافعين

5 لاعبين في خط الوسط

3 مهاجمين

ما هي الميزانية التي يمكن استخدامها؟

تمنحك اللعبة 100 مليون ريال سعودي وهمي يمكنك استخدامهم لشراء لاعبين لتكوين فريقك الخاص، شرط أن لا يتجاوز عدد اللاعبين الذين يلعبون مع ناد واحد في العالم الواقعي عن 3 في الفريق الوهمي.

ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر اللاعب الأغلى بـ14 مليوناً يليه الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال بـ12 مليوناً.

ما هي قواعد اللعبة؟

كما في العالم الواقعي كذلك في “فانتزي الدوري السعودي” عليك اختيار تشكيلة من 11 لاعباً خلال كل مرحلة من الدوري السعودي الواقعي، وبناء على ما يقدمه اللاعبون الحقيقيون في مبارياتهم ينالون نقاط في اللعبة.

وتُحتسب جميع النقاط في المرحلة من خلال مشاركة اللاعبين الـ11 المختارين، وفي حالة عدم مشاركة أحد منهم يتم استبداله تلقائياً بآخر من اللاعبين الاحتياطيين.

وينال قائد الفريق الذي يتم اختياره نقاطاً مضاعفة وفي حال عدم مشارته يتحول نائب القائد بشكل مباشر إلى قائد وتضاعف نقاطه.

ما هي جوائز “فانتزي الدوري السعودي”

المركز الأول: 250,000 ريال سعودي

المركز الثاني: 150,000 ريال سعودي

المركز الثالث: 100,000 ريال سعودي

كيفية الفوز بـ”فانتزي الدوري السعودي”

اجمع النقاط خلال الموسم استناداً إلى أداء اللاعبين المختارين في العالم الواقعي

قم بالتغيرات الصحيحة للاعبين في التوقيت الصحيح واعتمد على استراتيجية تقودك إلى جمع أكبر عدد من النقاط في كل جولة

تابع بطولة الدوري السعودي في العالم الواقعي عن كثب لمعرفة أخبار الاصابات والإيقافات والاستبعاد لكي لا تفقد نقاط

نظام فانتزي الدوري السعودي

من المتوقع أن تشهد النسخة الأولى من فانتزي الدوري السعودي منافسة قوية، وقد يمتد هذا التنافس ليتجاوز حدود المملكة العربية السعودية، نظراً إلى الأسماء البارزة التي تشارك في الدوري التي تثير اهتمام الكثير من محبي كرة القدم في مختلف البلدان.

سيتم بدء لعبة فانتزي في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين. يُسمح لأي شخص يرغب في المشاركة في اللعبة بإجراء أي عدد من التغييرات في تشكيلته الخاصة حتى قبل بداية الجولة. ومن ثم، سيكون هناك تغيير واحد فقط مسموح به في كل جولة مع خصم 4 نقاط عند إجراء أي تغييرات إضافية.



يُسمح بإضافة عدد غير محدود من الدوريات، ولكن يُمنع إضافة دوري خاص بالجوائز المالية. تم تطبيق نظام صارم في حالة الحصول على بطاقات حمراء، حيث يتم خصم نقاط من اللاعب الذي يتلقى البطاقة الحمراء حتى إذا كانت الطرد تحدث بعد نهاية المباراة.

ثلاث خواص مهمة

“خاصية “ركن الحافلة” هي الخاصية الأولى، وتعمل على زيادة نقاط جميع المدافعين، بما في ذلك الذين يجلسون على مقاعد البدلاء. يمكن استخدام هذه الخاصية مرة واحدة فقط. “

تم إضافة ميزة جديدة تسمى “استعارة اللاعبين”، حيث يُسمح بإجراء انتقالات مؤقتة مع ميزانية غير محددة خلال موسم واحد فقط، وفي جولة واحدة. هناك أيضًا ميزة أخرى تسمى “القائدين”، حيث يتم ضرب نقاط قائد الفريق مرتين، وكذلك نائب القائد.



المقترح هو إضافة نظام جديد غير موجود في لعبة فانتزي الدوري الإنجليزي. يتمثل هذا النظام في منح ثلاث نقاط للاعب الذي يتسبب في حصول فريقه على ركلة حرة، ويسجلها بنفسه.

وهناك أيضًا خاصية “وايلد كارد” في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، ويتم استخدامها مرتين. المرة الأولى تكون بين الجولة 14 والجولة 24، والمرة الثانية تكون من الجولة 25، وحتى نهاية الموسم، أي الجولة 34.

طريقة حساب نقاط فانتزي الدوري السعودي

ضع نظامًا لحساب النقاط يشبه نظام Fantasy League الإنجليزي. عندما يحرز المهاجم هدفًا، يحصل على 5 نقاط، وعندما يحافظ الحارس على نظافة شباكه، يحصل على 5 نقاط أيضًا. أما لاعب الوسط، فيحصل على نقطة واحدة. وعندما يحرز أي لاعب غير المهاجم هدفًا، يحصل على 6 نقاط بدلاً من 5. كما يتم منح نقطة إضافية لكل تصديين للحارس بدلاً من كل ثلاث تصديات



يتم احتساب النقاط أو المكافآت الإضافية على النحو التالي:

أفضل لاعب في المباراة يحصل على ثلاث نقاط إضافية

المركز الثاني يحصل على نقطتين

المركز الثالث يحصل على نقطة واحدة.

يعتمد هذا الحساب على الهجوم. إذا كانت هناك تمريرات رئيسة، فإن كل تمريرتين رئيستين تحتسب كنقطة واحدة، ويكسب المدافع نقطة واحدة مقابل كل ثمانية اعتراضات.

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