فالكون عربي، نموذج متطور للذكاء الاصطناعي باللغة العربية

أطلقت معهد الابتكار التكنولوجي، الذراع البحثية التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي باللغة العربية باسم “فالكون عربي“، وآخر صغيراً باسم “فالكون H1”. تهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ حضور الإمارات وريادتها التكنولوجية في سباق الذكاء الاصطناعي بمنطقة الشرق الأوسط.

نماذج فالكون مفتوحة المصدر، متوفرة عبر منصتَي “Hugging Face وFalconLLM.TII.ae“ برخصة فالكون الخاصة بمعهد الابتكار التكنولوجي، والمبنية على رخصة أباتشي 2.0، والتي تهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وأخلاقي.

إطلاق نماذج “فالكون” جديدة : “ فالكون عربي” مُدرب على اللغة العربية الفصحى واللهجات الإقليمية، ويؤكد المعهد أنه يضاهي نماذج أكبر بعشرة أضعاف. “فالكون H1″ يتفوق على نماذج مشابهة في الحجم من شركات كبرى .

فالكون عربي” مُدرب على اللغة العربية الفصحى واللهجات الإقليمية، ويؤكد المعهد أنه يضاهي نماذج أكبر بعشرة أضعاف. “فالكون يتفوق على نماذج مشابهة في الحجم من شركات كبرى طموح إماراتي في الذكاء الاصطناعي : تعكس هذه الإصدارات إصرار الإمارات على المنافسة والحفاظ على تفوقها التكنولوجي في المنطقة، خاصة مع إعادة تقييم الشركات لتكاليف بناء نماذج الذكاء الاصطناعي .

تعكس هذه الإصدارات إصرار الإمارات على المنافسة والحفاظ على تفوقها التكنولوجي في المنطقة، خاصة مع إعادة تقييم الشركات لتكاليف بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التحديات التي واجهها “فالكون “: رغم مكانته السابقة، واجه “فالكون” صعوبة في مجاراة تقدم النماذج مفتوحة المصدر بحسب التصنيفات على منصة “هاجينغ فيس “.

رغم مكانته السابقة، واجه “فالكون” صعوبة في مجاراة تقدم النماذج مفتوحة المصدر بحسب التصنيفات على منصة “هاجينغ فيس توسع الاستثمار في بنية الذكاء الاصطناعي: تتجاوز استثمارات الإمارات تطوير النماذج لتشمل بناء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي، مثل خطط “G42” لإنشاء مركز بيانات بطاقة 5 غيغاواط في أبوظبي، وتعاون “إم جي إكس” مع “إنفيديا” لتأسيس أكبر مجمّع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أوروبا. كما تدعم “إم جي إكس” مطوري الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة مثل “أوبن إيه آي” و”إكس إيه آي