اطلقت أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بطائرة للخطوط التركية تحذيرًا خلال تحليقها جراء رائحة منبعثة من فاكهة دوريان النفاذة مما تسبب بعودة الطائرة إلى المطار، وذكرت وكالة الأناضول

اضطرار طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية للعودة إلى مطار إسطنبول كتدبير احترازي بعد تحليقها نحو مدينة برشلونة الإسبانية بسبب رائحة كريهة ناجمة فاكهة “دوريان” الاستوائية الموجودة في الطائرة.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، أطلقت أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بالطائرة تحذيرًا خلال تحليق الطائرة.

ولدى ملاحظة طاقم الطائرة للرائحة المنتشرة، قرر قبطان الطائرة العودة إلى مطار اسطنبول كإجراء احترازي أثناء تحليقها فوق الأجواء البلغارية.

وأظهر فحص قسم الشحن بالطائرة أن سبب الرائحة الكريهة هو فاكهة “دوريان” التي تنبعث منها رائحة ثقيلة عندما تنضج.

وتعرف “دوريان” بأنها فاكهة استوائية من جنوب شرق آسيا يطلق على طعمها “الجنة” وعلى رائحتها “جحيم” وهي من أغلى أصناف الفاكهة.

تتكر الحوادث المرتبطة بهذه الفاكهة المثيرة للجدل والتي يمنع ادخالها لبعض المباني بل يمنع دخول من تناولها عقب حوادث كثيرة كان أهمها في اكتوبر الماضي حين اضطر قائد طائرة تابعة لشركة كندية إلى ارتداء أقنعة الأكسجين والهبوط اضطرارياً بعد فترة وجيزة من إقلاع رحلتهم بعد انتشار رائحة كريهة في الطائرة تبين بعد ذلك أن مصدرها هو شحنة من فاكهة الدوريان الآسيوية.

وتحظى فاكهة دوريان المعروفة برائحتها اللاذعة الكريهة وأسعارها المرتفعة، بشعبية واسعة في جنوب شرقي آسيا، فهناك فريق يحب تناولها ويعتبرها ألذ فاكهة في العالم وفريق آخر يرتعد من رائحتها النفاذة والتي تدفع ببعض الفنادق وشبكات النقل العام في مختلف أنحاء آسيا إلى حظرها ومنع دخول من تناولها مع تحذيرات ويافطات تلفت إلى ذلك في أماكن كثيرة.