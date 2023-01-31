فاطمة نصيف الداعية السعودية الأشهر في ذمة الله

توفيت الداعية السعودية الدكتورة فاطمة عمر نصيف، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاماً بعد أن قضت 50 عاماً في الدعوة إلى الله.

ونعت وسائل إعلام سعودية ومواقع التواصل الاجتماعي الداعية فاطمة نصيف، وتصدر اسمها أكثر الكلمات بحثاً في موقع جوجل، كما تصدر هاشتاك (#الدكتوره_فاطمه_نصيف) الترند السعودي في موقع تويتر.

واستذكر المغردون في تغريداتهم محاسن الدكتورة الراحلة فاطمة نصيف ودورها الفعّال في عالم الدعوة وتحفيظ القرآن الكريم والبحوث الإسلامية.

من هي فاطمة نصيف ؟

تُعد فاطمة نصيف أول سعودية تنال جائزة رائدة العمل النسوي والثقافي والخيري في المملكة من منتدى أثنينية عبدالمقصود خوجة، وأول سعودية تنال جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي في العام 2010.

وحصلت على جائزة الشخصية المميزة في العمل التطوعي من كلية دار الحكمة بجدة عام 1428هـ، كما حصلت على جائزة الدعوة والتعليم والشباب في مجال العمل الدعوي عام 1430هـ.

وتُعد الدكتورة فاطمة نصيف من أبرز الشخصيات الدعوية النسائية في السعودية؛ حيث قضت معظمها في خدمة ‫القرآن، وهي شقيقة العالم الجيولوجي السعودي الدكتور عبدالله نصيف وهو مدير مؤسسة عبدالله بن عمر نصيف الخيرية في مدينة جدة.