فادي طنّوس by فادي طنّوس

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فاشينيستا كويتية تقتل شخصين بتجاوزها الإشارة الحمراء

فادي طنّوس by فادي طنّوس
فاشينيستا

ألقت الشرطة الكويتية القبض على الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، مساء الخميس، بعد أن تسببت بوقوع حادث سير أدّى إلى وفاة شخصين، وإصابة آخرين، جراء تجاوزها الإشارة الحمراء.

وذكرت حسابات كويتية عبر منصة “إكس، تويتر سابقًا” أنه تم إجراء تحليل دم للفاشينيستا، واتضح أنها تحت تأثير المخدرات والكحول.

وكشف حساب “المجلس” الكويتي أن مواطنة كويتية “الفاشنيستا” تسببت بحادث اصطدام بين سيارتين، بعد أن تجاوزت الإشارة الحمراء، حيث كانت بحالة غير طبيعية.

وأوضحت أنه تم نقل المصابين إلى العناية المركزة، فيما هربت “الفاشينيستا” من مكان الحادث قبل أن يتم إلقاء القبض عليها، وحجزها ثم إحالتها إلى مخفر شرطة الضاحية.

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