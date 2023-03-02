أعلن وزير النقل والبنية التحتية اليوناني كوستاس كارامانليس استقالته من منصبه بعد حادث تصادم القطارين ليل الثلاثاء والذي أودى بحياة 36 شخصاً على الأقل بحسب بي بي سي، فيما نشرت لقطات تظهر لحظة الاصطدام بين القطارين.

استقالة وزير النقل اليوناني بعد وقوع عشرات القتلى بحادث تصادم قطارين صباح pic.twitter.com/AlaxaW6v1k — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) March 2, 2023

وقال كارامانليس في بيان له: “عندما يحدث شيء بهذه الدرجة من المأساوية، فإن من المستحيل الاستمرار والتظاهر كأن شيئاً لم يحدث…”.

وأضاف: “هذا يسمى مسؤولية سياسية. ولهذا السبب، أعلن استقالتي كوزير للنقل والبنية التحتية”. وكان الحادث قد وقع عندما اصطدم قطار للركاب يحمل 350 راكباً مع آخر للشحن قبيل منتصف ليل الثلاثاء شمال مدينة لاريسا في وسط البلاد، ما أدى إلى خروج عربات قطار الركاب عن السكة. نيكوس تسيكالاكيس، رئيس اتحاد النقابات الذي يمثل عمال مؤسسة سكة الحديد اليونانية، قال إن الاستنتاج الأولي من التحقيق في الحادث يفيد بأنه وقع نتيجة خطأ بشري.

غير أن وسائل إعلام محلية نقلت عن تسيكالاكيس قوله إن هناك أكثر من عامل ساهم في وقوع الحادث، وإن الصورة الكاملة للظروف المحيطة به غير معروفة بعد. وأشار في مقابلة مع إذاعة “راديو إينا” إلى النقص في العاملين في شبكة سكك الحديد قائلاً بينما ينبغي أن يكون هناك أكثر من 2,000 عامل على المستوى الوطني، فإن هناك حالياً 750 عاملاً فقط. وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن هذه الكارثة هي “أسوأ حادث للسكك الحديد شهدته اليونان على الإطلاق”.