سامر باطر by سامر باطر

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لقطات رهيبة لتصادم قطارين باليونان واستقالة وزير النقل عقب الحادث

سامر باطر by سامر باطر
وزير النقل والبنية التحتية اليوناني كوستاس كارامانليس
وزير النقل والبنية التحتية اليوناني كوستاس كارامانليس

أعلن وزير النقل والبنية التحتية اليوناني كوستاس كارامانليس استقالته من منصبه بعد حادث تصادم القطارين ليل الثلاثاء والذي أودى بحياة 36 شخصاً على الأقل بحسب بي بي سي، فيما نشرت لقطات تظهر لحظة الاصطدام بين القطارين.

وقال كارامانليس في بيان له: “عندما يحدث شيء بهذه الدرجة من المأساوية، فإن من المستحيل الاستمرار والتظاهر كأن شيئاً لم يحدث…”.

وأضاف: “هذا يسمى مسؤولية سياسية. ولهذا السبب، أعلن استقالتي كوزير للنقل والبنية التحتية”. وكان الحادث قد وقع عندما اصطدم قطار للركاب يحمل 350 راكباً مع آخر للشحن قبيل منتصف ليل الثلاثاء شمال مدينة لاريسا في وسط البلاد، ما أدى إلى خروج عربات قطار الركاب عن السكة. نيكوس تسيكالاكيس، رئيس اتحاد النقابات الذي يمثل عمال مؤسسة سكة الحديد اليونانية، قال إن الاستنتاج الأولي من التحقيق في الحادث يفيد بأنه وقع نتيجة خطأ بشري.

غير أن وسائل إعلام محلية نقلت عن تسيكالاكيس قوله إن هناك أكثر من عامل ساهم في وقوع الحادث، وإن الصورة الكاملة للظروف المحيطة به غير معروفة بعد. وأشار في مقابلة مع إذاعة “راديو إينا” إلى النقص في العاملين في شبكة سكك الحديد قائلاً بينما ينبغي أن يكون هناك أكثر من 2,000 عامل على المستوى الوطني، فإن هناك حالياً 750 عاملاً فقط. وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن هذه الكارثة هي “أسوأ حادث للسكك الحديد شهدته اليونان على الإطلاق”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...