فائض ميزانية السعودية يتجاوز 135 مليار ريال في النصف الأول مع ارتفاع أسعار النفط

سجّلت المملكة العربية السعودية فائضاً في الميزانية 135,3 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، بايرادات بلغت 648,3 مليار ريال ومصروفات بلغت 512,9 مليار ريال، فيما بلغ الفائض 77.9 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط العالمية.

وبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 370.4 مليار ريال في الربع الثاني ، بزيادة أكثر من 33% عن الربع السابق من العام الحالي، في حين ارتفع الإنفاق إلى 292.5 مليار ريال، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية اليوم الخميس.

ووافقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، التي تعد المملكة جزءاً منها، على زيادة إنتاج النفط اليومي بشكل طفيف، لكن السعودية تتوقع أن تظل السوق ضيقة.

وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق إنهم سيتمسكون بخطط الإنفاق لعام 2022 المحددة في إعلان الميزانية في كانون الأول/ديسمبر باستخدام عائدات نفطية أعلى لتجديد احتياطياتها أو تحويلها إلى أحد صناديقها الاستثمارية.

وجاء في البيان أن هذا الفائض الربعي هو الأعلى منذ عام 2017، تاريخ بدء وزارة المالية السعودية بالإعلان عن نتائج الميزانية بشكلٍ فصلي. وعليه، وصل الفائض للشهور الست الأولى منذ بداية العام إلى 36.6 مليار دولار، في حين أن الحكومة السعودية كانت تتوقّع في موازنة 2022 أن يبلغ الفائض 24.3 مليار دولار لكامل العام، وبالتالي، فإن الفائض المحقق في النصف الأول يفوق إجمالي المتوقع للسنة الحالية بنسبة 50%.

ولفت البيان إلى أن إجمالي الإيرادات ارتفعت خلال الربع الثاني 49% إلى 370.365 مليار ريال بدعم من قفزة في الإيرادات النفطية بـ89%. وأن عائدات النفط خلال الربع الثاني من العام الجاري وصلت إلى 250.364 مليار ريال تمثل 68% من إجمالي الإيرادات.

وقال إن المصروفات خلال الربع الثاني ارتفعت 16% فقط إلى 292.458 مليار ريال، وكانت تعويضات العاملين من أكبر بنود الإنفاق إذ وصلت إلى 125.9 مليار ريال. في حين أن الإعانات والمنح، كان لها أكبر نسب من الارتفاع في بند الإنفاق إذ بلغت نسبتها 58% و17% على التوالي.

ووفقاً للبيان تراجع الاحتياطي العام للدولة 10% إلى 318.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني مقابل 355.4 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع رصيد الحساب الجاري إلى 131.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2022 مقارنة بـ 85.9 مليار بنهاية الفترة ذاتها من العام السابق مسجلاً نمو نسبته 52.9%.

ووصل إجمالي دين المملكة بنهاية الربع الثاني إلى 966.519 مليار ريال، مقارنة بـ 938 مليار ريال منذ بداية آذار/مارس من العام الجاري، ومثل الدين الداخلي أكثر من 62% من إجمالي الدين.