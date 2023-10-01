فائز بجائزة نوبل يشرح لـ”أريبيان بزنس”.. ماذا يعني بناء أول محطة نووية سعودية؟

أكد أحد أبرز خبراء الطاقة النووية الدوليين، أن الإعلان عن الاستعداد لبناء أول محطة نووية سعودية سلمية، لإنتاج الكهرباء، والتطبيق الكامل لاتفاق الضمانات الشاملة، هو خطوة عملية لتنفيذ برنامجها النووي السلمي الطموح.

وقال الدكتور يسري أبوشادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ “أريبيان بزنس”، إن إعلان السعودية استعدادها لبناء أول محطة طاقة نووية سلمية في تاريخها لإنتاج الكهرباء، هو خطوة عملية لتنفيذ البرنامج النووي السعودي السلمي الطموح الذي يتضمن بناء 16 مفاعلا نوويا سلميا لإنتاج الكهرباء، والذي شهد بعض المعوقات التي أخرت خطوات تنفيذه.

وأضاف أبو شادي الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005، بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه يتمني اتخاذ خطوات متتالية لتنفيذ البرنامج النووي السعودي السلمي، والبدء الآن في هذا، للوصول بسرعة لهذا الرقم الكبير من المحطات.

أول محطة نووية سعودية

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي أكد أن بلاده تستعد لبناء أول محطة نووية سعودية في تاريخها، للإسهام في التنمية الوطنية بها، وهو ما يأتي ضمن التزامها بسياستها الوطنية للطاقة النووية، التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية.

وقع الرئيس التنفيذي لـ #هيئة_الرقابة_النووية_والإشعاعية الدكتور خالد بن عبد العزيز العيسى و رئيس مجلس السلامة النووية الأسبانية السيد/خوان كارلوس لينتيخو مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع خلال فعاليات المؤتمر العام67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا. pic.twitter.com/8imzCTplT9 — هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (@SaudiNRRC) September 27, 2023

وأضاف وزير الطاقة السعودي، خلال كلمة بلاده في اجتماع المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير، أنه تُجرى في المرحلة الحالية دراسة طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية، بعد الانتهاء من إعداد وثائق المواصفات الفنية للمحطة، التي تم طرحها في منافسة دولية.

وأكد، أن المملكة ملتزمة بتطبيق أعلى مستويات الأمان، إذ تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، بحسب ما نقلته وكالة “واس” السعودية.

من سيفوز ببناء أول محطة نووية سعودية؟

وعن توقعاته للدولة التي سيقع عليها الاختيار لبناء المفاعلات النووية السلمية في السعودية، قال أبو شادي إن روسيا والصين وفرنسا وكوريا الجنوبية أبرز المنافسين، بينما قد ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك.

وأضاف: “حاليا المفاعلات الروسية هي الأكثر انتشارا في العالم، وهي تعمل على بناء مفاعلات نووية سلمية في مصر وتركيا وإيران وبنجلاديش وبيلاروسيا والمجر والهند، فضلا عن أنها بنت بالفعل مفاعلات في الصين بخلاف الدول الاوروبية الشرقية، مثل فنلندا وغيرها، أما كوريا الجنوبية، فهي تبني 4 مفاعلات نووية سلمية في الإمارات.

وأشار إلى أن رأيه الفني، وليس السياسي، أن أفضل المفاعلات النووية السلمية، هو المفاعلات الروسية wwer-1200، ولكن السياسة تلعب دورا مهما في هذا الأمر، وغالبا ما يكون لها رأي آخر.

وكان رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدى استعداد الوكالة لتقديم الدعم للسعودية في خططها لإنتاج الطاقة النووية بما يضمن أمان وفاعلية تلك العمليات.

وقال على صفحته بمنصة “إكس” (تويتر سابقا): “مستعدون لتقديم الدعم بما يضمن حصول السعودية على الطاقة (النووية) الآمنة والفعالة”.

بدورها رحبت الولايات المتحدة بقرار المملكة العربية السعودية إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة، الذي ينهي الرقابة المحدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية، والتحول إلى برنامج الضمانات الشاملة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريح أبرزته قناة الحرة الأمريكية”: “نعلق أهمية كبيرة على استمرار المملكة العربية السعودية في تنفيذ هذه الالتزامات”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة دعمت، عبر إدارات متعددة، برامج الطاقة النووية السلمية، طالما تم استيفاء الالتزامات بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاقيات ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكامل، وطالما تم الالتزام بأعلى المعايير المتعلقة بالسلامة، ومنع الانتشار النووي واتباع ضوابط التصدير والأمن المادي بدقة”.

مفاعل سمارت النووي بالسعودية

مركز تعاون إقليمي

الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي قال إن مشروع بلاده يحتوي على مكونات عديدة، من بينها بناء أول محطة طاقة نووية في السعودية، مشيرًا إلى أن بلاده تتطلع لتفعيل مركز تعاونٍ إقليمي مع الوكالة، لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وجوانب رقابية أخرى.

وأضاف، أن السعودية “تؤكد على حقها الأصيل بالاستفادة من التقنيات النووية السلمية، بما في ذلك دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجارياً، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية”.

وتخطط المملكة للاستفادة من مواردها الغنية من اليورانيوم في دعم أول محطة طاقة نووية، إذ تستطيع السعودية إنتاج أكثر من 90 ألف طن من اليورانيوم، وهو ما يكفي لتوفير الوقود للمحطات النووية التي تسعى لبنائها.

وأضاف الوزير أن السعودية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار النووي، بما يحقق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، مما يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم (1995)، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

في الوقت نفسه، أعلن وزير الطاقة السعودي دعم المملكة لمبادرة أشعة الأمل، التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمبلغ 2.5 مليون دولار، للمساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستعمال التقنيات النووية.

البرنامج النووي السعودي

وتسعى السعودية إلى العمل على الاستغلال السلمي للطاقة النووية من خلال الاستفادة من تقنياتها في توليد الكهرباء بما يدعم إستراتيجيها لزيادة مزيج الطاقة النظيفة.

وضعت السعودية خطة طموحة لدخول إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، إذ تسعى إلى إضافة نحو 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2040.

ومن المقرر أن تكون أول مشروعات الطاقة النووية في السعودية مكونة من مفاعلين بسعة مجمّعة تبلغ 3.2 غيغاواط، تستهدف وضعهما على خطوط الإنتاج خلال السنوات الـ10 المقبلة.