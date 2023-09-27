فائز بجائزة نوبل لـ”أريبيان بزنس”: الوقود النووي ربما يصل السعودية خلال عام

لقيت تصريحات سعودية بشأن تغيير البروتوكول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ترحيبا كبيرا، خاصة وأنه ينقل البلاد إلى طموحات نووية أكبر، ويمهد لوصول الوقود النووي قريبا.

وقال الدكتور يسري أبوشادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، والحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005، بالمشاركة معها في تصريحات خاصة لـ “أريبيان بزنس”، إن من أهم التصريحات السعودية، إعلان موافقة المملكة على استبدال اتفاقها للضمانات مع الوكالة من بروتوكول دول الكميات النووية الصغيرة، إلى بروتوكول الضمانات الشامل المطبق في الدول ذات الأنشطة النووية الهامة.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي قال في اجتماع المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المملكة اتخذت مؤخراً قراراً بإيقاف العمل ببروتوكول الكميات الصغيرة، والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات الشاملة.

وأضاف وزير الطاقة السعودي خلال كلمة بلاده في الاجتماع المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، الإثنين، أن بلاده تعمل في إطار منظومتها الوطنية على وضع الآليات اللازمة لهذا التطبيق (التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات الشاملة)، وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا الخصوص.

وعلق أبو شادي شارحا عبر اتصال هاتفي تم معه أثناء وجوده في النمسا لحضور الاجتماع: “هذا الإعلان قوبل بترحيب كبير من عديد من الدول، ومن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو يعني أن السعودية ستدخل قريبا جدا في أنشطة نووية سلمية هامة، وربما أول هذه الأنشطة هي استكمال بناء مفاعل الأبحاث في مدينة الملك عبدالعزيز في الرياض بالتعاون مع الأرجنتين”.

وتابع: “الوقود النووي ربما يصل السعودية خلال عام، ما يستتبع بدء نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التفتيش قريبا”.

ويهدف مشروع مفاعل الأبحاث النووي منخفض الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الذي دشنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر 2018، لإنشاء أول مفاعل نووي بحثي في المملكة.

وسيساهم هذا المفاعل متعدد الأغراض في تأهيل وتطوير القوى البشرية والكفاءات البحثية المرتبطة بالعلوم والهندسة النووية وإجراء البحوث العلمية المتخصصة وتطوير الصناعة النووية ونقل تقنياتها مما يدعم المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة.