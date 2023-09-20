أعلنت بي إف يو “PFU” “أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا المحدودة” – التابعة لـ ريكو RICOH، اليوم عن إطلاق فئة جديدة من الأجهزة الذكية من ريكو RICOH لدعم وتيسير الاجتماعات عن بعد التي تشهد زيادة كبيرة في وقتنا الحالي. وسيتضمن الإصدار الجديد باقة مميزة من الأجهزة السمعية والبصرية التي تعزز من جودة التعاون والفعالية والانتاجية لدى الأفراد والمؤسسات الكبيرة على حد سواء.

تأتي أهمية هذه الأجهزة كونها تتسم بميزات تتلاءم مع برمجيات التعاون المألوفة في الوقت الحالي، وتجعل الاجتماعات أكثر تفاعلية وتعاونية. ومن الجدير بالذكر أن أول المنتجات التي تطلقها الشركة في هذه الفئة المتخصصة هي شاشات ريكو RICOH المحمولة، مع المزيد من المنتجات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا العام.

وصرح هيرواكي كاشيواغي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بي إف يو (أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا) المحدودة، قائلاً: “لقد أدى العمل الهجين إلى تغيير طريقة الاجتماعات في وقتنا الحالي، لتكون أكثر سلاسة وفعالية. وتحتاج الشركات إلى خيارات تقنية مرنة وقابلة للتوسع لإجراء اجتماعات مثيرة ومنتجة. ومن أجل ذلك؛ قمنا بإطلاق فئة أجهزة الاجتماع الذكية الجديدة من ريكوRICOH التي تحمل فوائد جمة للشركات حول العالم. من خلال مجموعة منتجاتنا الجديدة التي تصدر من علامة ذات موثوقية، يمكن أن تكون العروض التقديمية أكثر تأثيراً بصرياً، والاجتماعات أكثر فعالية، مما يضفي طاقة اللقاء الشخصي على بيئات العمل الهجينة.”

وتعد شاشات ريكو RICOH النقالة أول منتج تطلقه ضمن فئة أجهزتها الذكية؛ وهي متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني لأمازون والموقع الإلكتروني للشركة، وكما تتوفر مع الموزّعين Saudisoft وEMPA. ومن الجدير بالذكر أن الشاشة النقالة تتسم بخفة فائقة لا مثيل لها في السوق حالياً، وتتميز بجودة OLED، وشاشة تعمل باللمس بقياس 15.6 بوصة بخيارات سلكية ولاسلكية بالكامل. يتوفر أيضًا قلم “ستايلس” اختياري يمكّن المستخدم من الكتابة والرسم وتعليق المحتوى مباشرة للتواصل السريع والفعال.

تعرض الشاشات في معرضي ICA (المنصة رقم D18/19 وD23) وجيتيكس جلوبال (في الممشى رقم 2، المنصة رقم CC2-17). يتمكن للزوار من تجربة الشاشات بأنفسهم والتعرف على ما تقدمه بي إف يو.

يعتبر المنتج الجديد الأخف وزناُ مقارنة مع وزن شاشات OLED بحجم 15.6 بوصة؛ حتى فبراير 2023، استنادًا إلى بحث ريكو.