غيكا إي سبورتس يتوّج بلقب دوري الأساطير لفصل الربيع

اختتمت “كاليكس” (Calyx)، الشركة المتخصصة في قطاع الإنتاج والرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنجاح نهائيات فصل الربيع من النسخة الافتتاحية للدوري العربي للعبة “دوري الأساطير” (League of Legends) في أبو ظبي في 30 آذار/مارس، بدعم من شركة “ريوت غايمز” (Riot Games) وبرعاية شركة “كلير” (CLEAR).

ضمّ الدوري العربي 16 فريقاً على قسمين. تنافس القسم الأول طول مدة الموسم الذي دام 8 أسابيع، وشهد مواجهات شرسة بين أفضل لاعبي “دوري الأساطير” في المنطقة العربية.

وحققت نسخة فصل الربيع من الدوري العربي نجاحاً باهراً، حيثُ وصل عدد المشاهدين إلى 5600 باليوم، بمجموع أكثر من520 ألف مشاهد على مدار 18 يوماً من البث على المنصات الرسمية ومجموعات المشاهدة.

وبلغ عدد ساعات البث حوالي 600 ساعة، حيثُ وصل عدد المشاهدين إلى 7560 وقت الذروة، وأكثر من 1,100,000 مشاهدة بالمجموع عبر منصات البث الرئيسية الثلاثة: تويتش، يوتيوب، وفيسبوك.

وتوّج فريق “غيكا إي سبورتس” Geekay Esports بلقب بطل الدوري العربي لفصل الربيع، وربح أعلى نسبة من مجموع الجوائز 40 ألف دولار.