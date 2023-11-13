بسبب التركي غولر.. ريال مدريد يستغني عن كبير أطبائه

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نادي ريال مدريد استغنى عن رئيس الجهاز الطبي في فريق كرة القدم، الكرواتي نيكو ميهيتش، لسوء تصرفه في موضوع إصابة اللاعب التركي الشاب أردا غولر.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الأحد، إن المشاكل المتراكمة المتعلقة بإصابة اللاعب القادم للصفوف الملكي مطلع الموسم الجاري وعدم تمكنه من حصر تفاقمها كانت السبب بفصله من منصبه.

وكان غولر للاعب البالغ من العمر 18 عاماً، وصل إلى العاصمة الإسبانية من فنربهتشه في 6 تموز/يوليو المنصرم وهو يعاني من إصابة طفيفة في الغضروف المفصلي ما استدعى بدء علاجه فوراً، لكن الإصابة امتدت وتفاقمت فقام النادي بإساله إلى الولايات المتحدة للعلاج ثم عادت إلى مدريد حيث يواصل علاجه دون الوصول إلى الشفاء,

وقال الصحيفة إن قرار ميهيتش بعدم إجراء عملية جراحية للاعب الشاب، حسمت الأمور وأنهت عمل الطبيب مع النادي حيث رفض قراره وخضع غولر للعملية.

الطبيب مسؤول عن تفقم إصابة غولر

وبحسب “ماركا” فإن ريال مدريد يحمل ميهيتش مسؤولية الموضوع برمته، كون الأساليب التي استعملها هي التي تسببت في تفاقم الإصابة وتوسعها.

ووفقا للصحيفة، فإن إصابة غولر كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بين ميهيتش وصديقة فلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي، إذ كانت قراراته السابقة حول إصابات بعض اللاعبين مثار شكوك لدى اللاعبين أنفسهم ما أدى إلى انتكاسات لدى بعضهم، مثل الفرنسي كريم بنزيمة والنمساوي دافيد ألابا وغيرهما.