غوغل تفرض الدفع لقاء استخدام محرك البحث بالذكاء الاصطناعي

بدأت غوغل فرض رسوم مقابل استخدام محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حسبما جاء في تقرير صحفي جديد. صحيفة فايننشال تايمز كانت قد نقلت عن أشخاص مطلعين على الخطة، وبإن عملاق التكنولوجيا يبحث في مجموعة متنوعة من الخيارات. وقال التقرير إن ذلك يتضمن دمج ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في خدمات الاشتراك المميزة، والتي توفر بالفعل الوصول إلى مساعد جيمناي إي آي Gemini AI الجديد في بريد جيميل ووثائق غوغل. وقد تبرر الشركة ذلك من خلال الإشارة لتكاليف تشغيل مراكز البيانات للاستجابة لاستفسارات بالذكاء الاصطناعي.

وتفاعلت أسهم الشركة مع التقرير و انخفضت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة غوغل بنحو واحد في المائة في تداولات ممتدة.

وأضاف التقرير أن محرك البحث التقليدي لغوغل سيظل مجانيا وستستمر الإعلانات في الظهور بجانب نتائج البحث حتى بالنسبة للمشتركين.

وفي بيان، قال متحدث باسم غوغل : “نحن لا نعمل أو نفكر في تجربة بحث خالية من الإعلانات”.

“كما فعلنا عدة مرات من قبل، سنستمر في بناء إمكانات وخدمات متميزة جديدة لتحسين عروض الاشتراك لدينا عبر Google.” وأضاف قائلا، “على مدى سنوات، كنا نعيد اختراع البحث لمساعدة الأشخاص في الوصول إلى المعلومات بالطريقة الأكثر طبيعية بالنسبة لهم. “من خلال تجارب الذكاء الاصطناعي المبتكرة في البحث، قدمنا بالفعل مليارات من طلبات البحث، ونشهد نموًا إيجابيًا في طلبات البحث في جميع أسواقنا الرئيسية.

(تحديث للخبر يوم 6 أبريل)

بدأت غوغل بعرض خيار البحث الممتاز لقاء اشتراك بقيمة 77 ريال شهريا.