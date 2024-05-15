غوغل يحذف بالخطأ حساب صندوق التقاعد الأسترالي يونيسوبر و قيمته 125 مليار دولار

ارتكبت شركة غوغل خطأً كبيراً مؤخراً لدى حذف حساب صندوق التقاعد الأسترالي يونيسوبر UniSuper الذي تبلغ قيمته 125 مليار دولار، في خدمة السحاب لدى غوغل، وعجز أكثر من نصف مليون عضو في صندوق يونيسوبر عن الوصول إلى حساباتهم لمدة أسبوع تقريبًا، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان الأسبوع الماضي.

كان لدى يونيسوبر حساب احتياطي لدى مزود سحابي آخر، وتمت استعادة الخدمة في 2 مايو.

وقال توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل قسم خدمات السحاب، والرئيس التنفيذي لشركة يونيسوبر ، بيتر تشون، في بيان مشترك حصلت عليه صحيفة الغارديان: “هذا حدث منعزل وفريد من نوعه لم يحدث من قبل مع أي من عملاء غوغل على مستوى العالم.

وزعمت غوغل كلاود أنها حددت الأحداث التي أدت إلى هذا التعطيل واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.

وبينما قالت غوغل إن الخطأ لم يحدث من قبل على السحابة، فإن احتمال حدوث خلل وانقطاعات يسبب قلقا لدى الشركات والحكومات التي تنقل بياناتها بشكل متزايد إلى موفري البرامج السحابية.

قالت الشركة هذا العام إن سحابة غوغل تضم حوالي 60% من أكبر 1000 شركة في العالم و90% من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة كعملاء لها. ويستخدم ما يقرب من نصف مليون شركة في جميع أنحاء العالم خدمة سحابة غوغل باعتبارها “منصة كخدمة” أو أداة للتعامل مع العملاء، بما في ذلك شركة فوكس فاكن وبنك رويال الكندي. وتستخدم الحكومة الأمريكية ومجتمعات الاستخبارات بشكل متزايد الخدمات السحابية لتخزين البيانات. كما وقعت وكالة الأمن القومي صفقة بقيمة 10 مليارات دولار مع أمازون لنقل بيانات المراقبة الاستخباراتية الخاصة بها إلى سحابة الشركة. ولدى البنتاغون عقد بقيمة 9 مليارات دولار مع مايكروسوفت وغوغل وأوراكل وأمازون لخدمات الحوسبة السحابية.