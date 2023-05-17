سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسبرمجيات

غوغل قد تحول الجوال لكاميرا السيارة داش كام بتطبيق في تحديثات أندرويد

سامر باطر by سامر باطر

أشار تقرير صحفي أنه قد يصبح بإمكانك استخدام هاتف بكسل من غوغل أو أي هاتف يعمل بأندرويد ليصبح كاميرا مراقبة للسيارة أي ما يعرف بـ داش كاميرا dashcam لسيارتك، وذلك من خلال تحديث نظام أندرويد بميزة الأمان الشخصي Personal Safety القادمة.

ورغم توفر بدائل أخرى من أجهزة وتطبيقات مثل درويد داش كام، إلا أن توفرها في هاتف أندرويد ضمن نظام التشغيل سيقلص الجوانب المزعجة المرتبطة بالاتصالات بين الأجهزة واستهلاك بطارية الهاتف.

وتتبع الموقع أحدث إصدار من تطبيق حمّلته غوغل إلى متجر بلاي ولدى استكشافه وهو من ملفات APK ، في Android) ، ظهرت سطور من التعليمات البرمجية تدل على الميزات المستقبلية المحتملة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...