غوغل قد تحول الجوال لكاميرا السيارة داش كام بتطبيق في تحديثات أندرويد

أشار تقرير صحفي أنه قد يصبح بإمكانك استخدام هاتف بكسل من غوغل أو أي هاتف يعمل بأندرويد ليصبح كاميرا مراقبة للسيارة أي ما يعرف بـ داش كاميرا dashcam لسيارتك، وذلك من خلال تحديث نظام أندرويد بميزة الأمان الشخصي Personal Safety القادمة.

ورغم توفر بدائل أخرى من أجهزة وتطبيقات مثل درويد داش كام، إلا أن توفرها في هاتف أندرويد ضمن نظام التشغيل سيقلص الجوانب المزعجة المرتبطة بالاتصالات بين الأجهزة واستهلاك بطارية الهاتف.

وتتبع الموقع أحدث إصدار من تطبيق حمّلته غوغل إلى متجر بلاي ولدى استكشافه وهو من ملفات APK ، في Android) ، ظهرت سطور من التعليمات البرمجية تدل على الميزات المستقبلية المحتملة.