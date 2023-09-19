غوغل تطلق ميزات جديدة باللغة العربية لأداة بارد للذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة غوغل ميزات جديدة لأداة “بارد” (Bard) للذكاء الاصطناعي لجعلها أكثر سهولة باللغة العربية وغيرها من اللغات في جميع أنحاء العالم.

ويمكن للمستخدمين الناطقين بالعربية الآن تحميل الصور باستخدام عدسة غوغل (Google Lens)، والحصول على الصور من خلال البحث، والتعديل من خلال “بارد”.

ويتم تشغيل “بارد” في الوقت الراهن من قبل نموذج اللغة الأكثر قدرة في غوغل، “بالم 2″، والتي تم تطويرها على أساس مراجعات المستخدمين لتصبح أكثر سهولة مع قدر أكبر من الجودة والدقة في جميع اللغات.

مع النموذج المحدث، أصبحت ميزات الموجودة باللغة الإنكليزية متاحة بأكثر من 40 لغة جديدة، فضلا عن إطلاق قدرات جديدة للغة الإنجليزية ، وقريبا بلغات أخرى.

وتشمل قائمة الميزات:

استخدام الصور بواسطة عدسة غوغل التي تتعرف وتحلل الأشياء والنصوص والصور

تعديل اجابات بارد، من خلال تغيير اللهجة والأسلوب واعطاء خمسة خيارات بما في ذلك بسيطة وطويلة وقصيرة ومهنية أو عشوائية

الحصول على الصور في إجابات بارد من خلال أداة البحث في غوغل حتى يتمكن الاخرين من الاستفادة من الوسائط المرئية ذات الصلة

مواصلة المحادثات مع بارد، بناء على محادثات الآخرين، سواء لطرح أسئلة إضافية حول نفس الموضوع أو استخدامه كنقطة انطلاق لأفكار جديدة. تتوفر هذه الميزة إذا كان المستخدم لديه ارتباط عام مع دردشة أخرى في بارد.

الاتصال بتطبيقات وخدمات غوغل، وهي ميزة متوفرة إباللغة الإنكليزية فقط، والتي تربط نظام الذكاء الاصطناعي بمحرك بحث غوغل وكل ميزاته السابقة، كالخرائط ، ويوتيوب ، ورحلات غوغل وفنادق غوغل.